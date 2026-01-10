हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा: सोसाइटी की लिफ्ट में बुजुर्ग महिला से चेन लूट की कोशिश, मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार

नोएडा: सोसाइटी की लिफ्ट में बुजुर्ग महिला से चेन लूट की कोशिश, मुठभेड़ के बाद बदमाश गिरफ्तार

UP News: नोएडा स्थित सोसाइटी में बुजुर्ग महिला से लिफ्ट में चेन लूट की कोशिश करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है. बदमाश के पास तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 10 Jan 2026 11:27 PM (IST)
ग्रेटर नोएडा स्थित सोसाइटी की लिफ्ट में बुजुर्ग महिला से चेन लूट की कोशिश करने वाले बदमाशों की बिसरख कोतवाली पुलिस की शनिवार को मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के बाद पुलिस ने खैरपुर गोलचक्कर के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से पुलिस ने एक तंमचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है. यह बाइक आरोपी ने मार्च 2025 में चिपियाना बुजुर्ग में स्थित शराब के ठेके से चोरी की थी.

दरअसल, पुलिस की एक टीम सेक्टर-3 के पास स्थित ऐस सिटी से खैरपुर गोलचक्कर की तरफ जाने वाले रास्ते पर वाहन चेकिंग कर रही थी. उसी दौरान पुलिस को ऐस सिटी गोलचक्कर की तरफ से बाइक पर सवार होकर युवक आता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने जब उसे रोकने का प्रयास किया तो वह उसी दौरान खैरपुर गोलचक्कर की तरफ भागने लगा.

आरोपी ने पुलिस पर की फायरिंग

पुलिस की घेराबंदी देखकर आरोपी ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई के दौरान वह पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने पकड़े गए बदमाश क पहचान मूलरुप से हाथरस निवासी राहुल यादव पुत्र मुकेश सिंह के रूप में की है.

सोसाइटी की सुरक्षा पर उठे सवाल

पुलिस का कहना है कि आरोपी राहुल यादव लूट की घटना को अंजाम देने के लिए सोसाइटी में घुसा था. वह जानता था कि सोसाइटी में एंर्टी करना आसान है. साथ ही वह आसानी के साथ घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाएगा. हालांकि, लूट का प्रयास कर वह आसानी के साथ फरार भी हो गया. अब पूरे मामले में सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे है. एडीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि वह लूट की घटना को अंजाम देने के लिए ही सोसाइटी आया था.

इस तरह किया लूट का प्रयास

लॉ रेजिडेंसिया सोसाइटी निवासी बुजुर्ग महिला भारती जानी से 8 जनवरी को सोने की चैन लूट का प्रयास किया गया था. वह उस दौरान पार्क से वापस अपने फ्लैट लौट रही थी. तभी बदमाश हेलमेट पहनकर लिफ्ट में घुस गया. लिफ्ट का दरवाजा खुला हुआ था. उसमें एक बच्ची भी सवार थी. तभी उसने चैन छीनने का प्रयास किया. शोर मचाने पर वह मौके से फरार हो गया.

Published at : 10 Jan 2026 11:27 PM (IST)
