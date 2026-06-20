Noida News: नोएडा में सिरफिरे युवक ने बच्चों सहित 3 लोगों को मारा चाकू, फिर खुद का भी काटा गला

उत्तर प्रदेश के जनपद गौतमबुद्ध नगर के कुलेसरा गांव में रहने वाले एक युवक ने शुक्रवार (19 जून) को दो बच्चों समेत तीन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद आरोपी ने चाकू से अपने गले पर चोट पहुंचाकर जान देने का प्रयास किया. हालांकि, सभी की हालत खतरे से बाहर है. पुलिस का दावा है कि आरोपी दिमागी रूप से कमजोर है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

थाना ईकोटेक-3 के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि कुलेसरा गांव निवासी सोनू त्यागी ने बताया कि वह शुक्रवार को पुस्ता रोड स्थित सरकारी स्कूल के पास से निकल रहे थे, इसी बीच संजय कुमार नामक युवक वहां पहुंचा और उसने अचानक चाकू से उनके गले पर वार कर दिया.

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चाकू लगने से दो बच्चे भी घायल

थाना ईकोटेक-3 के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भागने लगा, लेकिन इसी दौरान उसने सात वर्षीय कीर्तिक और नौ वर्षीय मिलन पर भी चाकू से हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि हमले में कीर्तिक को चोटें आईं, मिलन के बाएं हाथ की उंगली में चाकू लगने से वह घायल हुआ.

आरोपी ने खुद को भी मारी चाकू

थाना ईकोटेक-3 के प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी संजय कुमार ने स्वयं अपने गले पर भी चाकू मार लिया, जिससे वह भी घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा. अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी की दिमागी हालत नहीं है ठीक

कोतवाली प्रभारी ने बताया कि आरोपी कुलेसरा में अपने परिवार के साथ रह रहा है, फिलहाल वह घर में अकेला था. उसकी पत्नी और बच्चे कहीं गये हुए थे. उन्होंने बताया कि आरोपी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसका इलाज चल रहा है.

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