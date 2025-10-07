हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCJI पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाला शख्स गिरफ्तार, नोएडा पुलिस कर रही पूछताछ

CJI पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाला शख्स गिरफ्तार, नोएडा पुलिस कर रही पूछताछ

UP News: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने अजीत भारती नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूछ कर रही है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Oct 2025 04:57 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है, नोएडा पुलिस ने अजीत भारती नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है. नोएडा के सेक्टर 22 में स्थित एसीपी  ऑफिस में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी आरोपी शख्स से पूछताछ कर रहे है. आरोप है कि उक्त शख्स ने CJI टिप्पणी करते हुए भड़काऊ ट्वीट किया था.

खबर अपडेट की जा रही है...

Published at : 07 Oct 2025 04:57 PM (IST)
CJI Noida Police UP News NOIDA NEWS
