CJI पर भड़काऊ टिप्पणी करने वाला शख्स गिरफ्तार, नोएडा पुलिस कर रही पूछताछ

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर भड़काऊ ट्वीट करने के आरोप में नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की है, नोएडा पुलिस ने अजीत भारती नाम के शख्स को हिरासत में ले लिया है. नोएडा के सेक्टर 22 में स्थित एसीपी ऑफिस में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी आरोपी शख्स से पूछताछ कर रहे है. आरोप है कि उक्त शख्स ने CJI टिप्पणी करते हुए भड़काऊ ट्वीट किया था.

खबर अपडेट की जा रही है...

यूपी: 'मुख्य अतिथि बनाने के लिए विधायक ही मिले थे?', समाज कल्याण अधिकारी के बिगड़े बोल, BJP ने दिखाया बाहर का रास्ता!

