नोएडा में महिला का बिना सिर का शव मिलने से हड़कंप, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

नोएडा के सेक्टर-82 कट के पास एक नाले में मिली महिला के बिना सिर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी महिला की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस अब तक हत्या के वास्तविक स्थल और शव को यहां लाए जाने के पीछे का कोई स्पष्ट सुराग नहीं जुटा पाई है.

गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने इस गंभीर मामले की जांच के लिए 10 विशेष टीमें गठित की हैं. ये टीमें लगातार सबूत एकत्र करने और जांच को तेज करने में जुटी हैं. अधिकारियों के अनुसार, अब तक 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा चुकी हैं. जांच का दायरा घटनास्थल से तीन दिन पहले तक बढ़ाया गया है, ताकि किसी संदिग्ध की गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

महिला की पहचान करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती

जानकारी के अनुसार, महिला की पहचान कराना सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है. सिर न होने के कारण डेड बॉडी की पहचान कराने में पुलिस को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. आसपास के जिलों से गुमशुदगी की रिपोर्ट भी मंगवाई जा रही है, साथ ही पड़ोसी जिलों की पुलिस से भी तालमेल बैठाया जा रहा है, ताकि किसी भी लापता महिला की शिकायत इस घटना से मेल खा सके.

महिला के सिर की तलाश में शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन

महिला के सिर की तलाश के लिए पुलिस ने घटनास्थल के तीन किलोमीटर के दायरे में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया. नाले, आसपास के झाड़ियां, खाली प्लॉट्स, नदी किनारे और रास्तों पर तलाशी अभियान जारी रहा, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली. फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा कर चुकी है. पुलिस इस मामले को हत्या मानकर आगे बढ़ रही है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि अपराध किसी और जगह पर हुआ. घटना के बाद शव को सबूत मिटाने के लिए यहां फेंका गया. पुलिस यह भी देख रही है कि यह हत्या व्यक्तिगत विवाद, घरेलू हिंसा या अवैध संबंध से जुड़ी हो सकती है.

पुलिस ने जांच में स्थानीय लोगों से मांगी मदद

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि यदि किसी ने इलाके में किसी संदिग्ध व्यक्ति या वाहन को आते-जाते देखा है तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें. पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए जांच तेज कर दी है और सभी संभावित सुरागों की जांच जारी है. स्थानीय प्रशासन ने भी क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी है ताकि अपराधियों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके और मामले का खुलासा हो.

