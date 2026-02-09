नोएडा: 'मुकदमा वापस लो, वरना तेजाब डाल दूंगा', महिला वकील को धमकी, दिल्ली का युवक आरोपी
Noida News: महिला अधिवक्ता मीना सैनी ने दिल्ली के युवक नितिन पर मुकदमा वापस न लेने पर तेजाब डालने की धमकी देने का आरोप लगाया.28 जनवरी को घर के पास सर्विस रोड पर दो अज्ञात लोगों ने धमकी दी.
उत्तर प्रदेश: ग्रेटर नोएडा, में दर्ज मुकदमे को वापस न लेने पर एक महिला अधिवक्ता ने युवक पर तेजाब डालने की धमकी देने का आरोप लगाया है.युवक दिल्ली का रहने वाला है.आरोप है कि घर के पास स्थित सर्विस रोड पर दो लोगों ने मुकदमे वापस लेने की बात कहते हुए धमकी दी. सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
एसकेए मेट्रो विला निवासी मीना सैनी उर्फ मीनू पत्नी युगल चंद चौधरी की तरफ से दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक, गाजियाबाद के महिला थाने और बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाने में दिल्ली के रहने वाले नितिन के खिलाफ उन्होंने दो मुकदमे दर्ज कराए थे.आरोप है कि उन्हें वापस लेने के लिए लगातार नितिन दबाव बना रहा है.
सर्विस रोड पर दी धमकी
28 जनवरी को घर के पास की सर्विस रोड पर दो अज्ञात लोगों ने मुकदमा वापस न लेने पर उनके चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी दी.टेलीग्राम और फेसबुक से फोटो निकालकर धमकी देने वाले गाना लगाने का भी अधिवक्ता ने आरोप लगाया है.आरोप है कि वह और अन्य लोग गाड़ी से उनका पीछा करते हैं.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस मामले में नितिन और दो अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है.यह मामला महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कानूनी प्रक्रिया में दबाव व धमकी के गंभीर मुद्दे को उजागर करता है.
