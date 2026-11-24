नोएडा के सेक्टर-39 थाना क्षेत्र स्थित लोटस ब्लूवर्ल्ड स्पेसिया सोसाइटी में मंगलवार तड़के 16 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. छात्रा की 19वीं मंजिल से गिरने के बाद जान चली गई. घटना की सूचना मिलते ही सोसाइटी में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

मृतका की पहचान 16 वर्षीय दिशिता दुबे के रूप में हुई है. वह अपने परिवार के साथ लोटस ब्लूवर्ल्ड स्पेसिया सोसाइटी में रहती थी और एक नामी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा थी. उसके पिता एक निजी कंपनी में वरिष्ठ अधिकारी हैं. परिवार मूल रूप से लखनऊ का रहने वाला बताया गया है.

मानसिक तनाव में थी छात्रा

पुलिस के मुताबिक, मंगलवार सुबह करीब 3 बजे छात्रा के 19वीं मंजिल स्थित फ्लैट की बालकनी से गिरने की सूचना मिली थी. ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के अनुसार, छात्रा ने रात में परिवार के साथ खाना खाया था. उस समय सब कुछ सामान्य था. हालांकि, बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से पढ़ाई को लेकर मानसिक तनाव में थी. बताया जा रहा है कि छात्रा के नंबर कम आने की वजह से परिजनों ने डांटा था.

पुलिस छात्रा के मोबाइल फोन की जांच कर रही है. इसके साथ ही परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि घटना से पहले की परिस्थितियों और मौत की वजह का पता लगाया जा सके.

सदमे में परिवार

घटना के बाद परिवार के लोग सदमे में हैं. वही पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की गहनता से जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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