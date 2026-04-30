नोएडा में 1 मई को लागू रहेगी धारा 163, संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से हो रही निगरानी

अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मद्देनजर गौतमबुद्धनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. औद्योगिक क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार किया है. पूरे जिले को जोन और सेक्टर में बांटकर चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

श्रमिकों के संभावित धरना-प्रदर्शनों को देखते हुए जिले में 8 मई तक 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023' की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी गई है. कानून व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए 50 से अधिक संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए हाई-टेक निगरानी की जा रही है.

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कमिश्नरेट को 11 जोन में बांटा गया

सुरक्षा को चाक-चौबंद करने के लिए पूरे कमिश्नरेट को 11 जोन और 49 सेक्टर में विभाजित किया गया है. इसमें नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन के लिए अलग-अलग टीमें तैनात की गई हैं.

भारी पुलिस बल रहेगा तैनात

इस सुरक्षा व्यवस्था में बाहरी जनपदों से आए भारी पुलिस बल को भी शामिल किया गया है. ड्यूटी पर 6 SP, 14 एडिशनल SP, 30 डिप्टी SP समेत करीब 1800 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिसकर्मी और 10 कंपनी PAC तैनात की गई है. खास बात यह है कि इस बार महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में ड्यूटी लगाई गई है.

गश्त कर रहीं मोबाइल टीमें

पुलिस की मोबाइल टीमें लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही हैं, वहीं कंट्रोल रूम से राजपत्रित अधिकारी पल-पल की अपडेट ले रहे हैं. पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को शासन के निर्देशों के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

नोएडा में हुआ था हिंसक प्रदर्शन

गौरतलब है कि 14 अप्रैल को नोएडा में बड़ी संख्या में विभिन्न कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया था. यह विरोध प्रदर्शन मुख्य रूप से वेतनवृद्धि को लेकर कहा था. श्रमिकों का कहना था कि मौजूदा समय में मिल रहा वेतन उनके लिए पर्याप्त नहीं है. इस वेतन से उन्हें जीवन यापन करने में परेशानी हो रही है। लिहाजा, उनके वेतन में इजाफा किया जाए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो.

इस बीच, श्रमिकों का यह विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें बड़ी संख्या में सार्वजनिक संपत्तियों की क्षति भी हुई थी. इसके बाद पुलिस ने इस हिंसा में संलिप्त सभी लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की. वहीं, इस विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने स्थिति की संवेदनशीलता को भांपते हुए उनके वेतन में इजाफा करने का भी फैसला किया था.

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