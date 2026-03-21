नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा हुई हाईटेक, जेवर में बनीं 5 नई चौकियां और 7 PCR तैनात

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. एयरपोर्ट की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आसपास के क्षेत्र में 5 नई अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं. साथ ही, यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 7 अतिरिक्त पीसीआर/पीआरवी वाहनों की तैनाती भी की गई है.

5 नई अस्थायी पुलिस चौकियां आंतरिक सुरक्षा के लिए संचालित

इन 5 नई अस्थायी पुलिस चौकियों में माइल स्टोन-32 कि.मी., कार्गो टर्मिनल और डोमेस्टिक टर्मिनल की चौकियां नवसृजित थाना 'जेवर डोमेस्टिक टर्मिनल पुलिस स्टेशन' के अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा के लिए संचालित की जा रही हैं. वहीं, बाहरी सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए थाना रबूपुरा के अंतर्गत माइल स्टोन-27 कि.मी. और थाना दनकौर के अंतर्गत माइल स्टोन-15 कि.मी. पर चौकियां स्थापित की गई हैं, जिससे पूरे क्षेत्र की निगरानी और मजबूत हो सके.

7 अतिरिक्त पीआरवी/पीसीआर वाहन भी कराए गए उपलब्ध

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 7 अतिरिक्त पीआरवी/पीसीआर वाहन भी उपलब्ध कराए गए हैं. इनमें से एक पीसीआर वाहन यमुना एक्सप्रेस-वे पर जेवर टोल से फलैदा कट तक नियमित गश्त करेगा, जबकि दूसरा वाहन एयरपोर्ट के मुख्य पहुंच मार्ग पर तैनात रहेगा. इसके अलावा दो पीआरवी वाहन बाहरी क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिनमें स्कार्पियो इंटरचेंज से थोरा तक और नगला हुकम सिंह से बंकापुर खुर्जा रोड तक के मार्ग शामिल हैं.

दो पीआरवी वाहन एयरपोर्ट के बाहरी क्षेत्रों में करेंगे सुरक्षा प्रदान

दो पीआरवी वाहन एयरपोर्ट के बाहरी क्षेत्रों में सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिनमें स्कार्पियो इंटरचेंज से थोरा तक और नगला हुकम सिंह से बंकापुर खुर्जा रोड तक के मार्ग शामिल हैं. शेष तीन पीआरवी वाहन 'जेवर डोमेस्टिक टर्मिनल पुलिस स्टेशन' के क्षेत्राधिकार में गश्त करेंगे. सभी पीआरवी वाहन अत्याधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके और यात्रियों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जा सके.