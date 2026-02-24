Noida वालों का Zero Civic Sense! नोएडा में पुष्प प्रदर्शनी के बाद लूट, गमले उठाकर ले गए लोग

नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी उस वक्त विवादों में आ गई, जब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां सजाए गए फूलों और गमलों को उठाकर ले जाने लगे. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग खुलेआम गमले और सजावटी पौधे लेकर जाते दिख रहे हैं. हालांकि, वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो गमले और फूल ले जाने वालों का विरोध कर रहे थे.

जानकारी के अनुसार, शिवालिक पार्क में हाल ही में चार दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था. इसमें विभिन्न प्रजातियों के फूल सजावटी पौधे और नर्सरी से जुड़े उपकरणों दूरदराज से आकर लोगों ने लगाया था. इस प्रदर्शनी में देश-विदेश के विभिन्न फूलों के साथ-साथ 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें साइकिलों के संग के फूल उपलब्ध थे.

फूल और गमले ले जाते दिखाई दिए लोग

इस प्रदर्शनी में पहले ही दिन से सैकड़ों की संख्या में यहां लोग पहुंचे थे, लेकिन वीकेंड पर यहां पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंची. प्रदर्शनी में न सिर्फ नोएडा से बल्कि फरीदाबाद, गुड़गांव, और गाजियाबाद तक के लोग इस प्रदर्शनी को देखने आए थे. मगर, जैसे ही प्रदर्शनी का औपचारिक कार्यक्रम समाप्त हुआ, कुछ लोग गमले और पौधे उठा कर ले जाने लगे.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इनके साथ ही देखते ही देखते कई अन्य लोग भी ऐसा करने लगे, वीडियो में भी साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग एक-एक करके गमले अपने हाथों में उठाकर पर से बाहर ले जा रहे हैं. फिलहाल गमलों और फूलों की लूट का वीडियो का वायरल हो गया है. वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर लोग प्रदर्शनी देखने आए थे या फूल और गमले लूटने.