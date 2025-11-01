हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा: अवैध संबंध के शक में युवक का बेरहमी से कत्ल, मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार

नोएडा: अवैध संबंध के शक में युवक का बेरहमी से कत्ल, मुख्य आरोपी समेत 2 गिरफ्तार

Noida Murder News: नोएडा मर्डर केस में आरोपी अमित कुमार ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने पत्नी के साथ अवैध संबंध के शक के चलते ही अपने साथी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया.

By : रविन्द्र जयंत | Updated at : 01 Nov 2025 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

सेंट्रल नोएडा थाना फेज 3 क्षेत्र में एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है. यहां एक युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. बताया जा रहा है कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश का नहीं, बल्कि पति-पत्नी के रिश्तों में आए संदेह का नतीजा थी. पुलिस टीम ने बीट पुलिसिंग और गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों के कब्जे से घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद किया गया है.

पुलिस ने आरोपियों अमित कुमार और उमेश को ग्रीन बेल्ट, सर्विस रोड़ गढी गोलचक्कर से गिरफ्तार किया है. डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने बताया कि मृतक राहुल के भाई ने थाना फेज 3 पर शिकायत दी थी कि जिसके बाद पुलिस ने तुरंत हत्या का मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों की मदद से पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित और उसके साथी उमेश को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने गुनाह किया कबूल

जानकारी के अनुसार आरोपी अमित कुमार ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने अवैध संबंध के शक के चलते ही अपने साथी के साथ मिलकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया. अमित लंबे समय से मृतक पर नजर रखे हुए था. उसे अपनी पत्नी और मृतक के बीच अवैध संबंध होने का गहरा शक था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान था और बदला लेने की फिराक में था. 

धोखे से सुनसान इलाके में बुलाकर कत्ल

अमित ने अपने साथी उमेश के साथ मिलकर एक सुनियोजित योजना बनाई. उन्होंने मृतक को धोखे से थाना फेज 3 क्षेत्र के एक सुनसान इलाके में बुलाया. जैसे ही मृतक वहां पहुंचा, अमित और उमेश ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए. वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गया. 

दोनों आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज

दोनों आरोपी उसे खून से लथपथ छोड़कर मौके से फरार हो गए. वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 

Published at : 01 Nov 2025 11:17 PM (IST)
Tags :
Noida Police UP NEWS NOIDA
