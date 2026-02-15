एनसीआर में मेट्रो नेटवर्क को नई रफ्तार मिलने जा रही है. 2254.35 करोड़ रुपये की लागत से नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का विस्तार किया जाएगा, जिसके बाद पूरे नेटवर्क की लंबाई 61.62 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी. केंद्रीय आर्थिक कार्य मंत्रिमंडल समिति की मंजूरी के बाद इस परियोजना का रास्ता साफ हो गया है.

बोटैनिकल गार्डन से सेक्टर 142 तक बनने वाला नया कॉरिडोर न सिर्फ दिल्ली मेट्रो से सीधा जुड़ाव देगा, बल्कि रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत भी लेकर आएगा.

11.6 किलोमीटर लंबा होगा नया कॉरिडोर

यह नया विस्तार करीब 11.6 किलोमीटर लंबा होगा. इसके जरिए बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन को नोएडा सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन से जोड़ा जाएगा. अभी तक एक्वा लाइन नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच चलती है, लेकिन बोटैनिकल गार्डन से कनेक्शन होने के बाद यह सीधे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क से जुड़ जाएगी.

परियोजना पूरी होने के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मेट्रो नेटवर्क की कुल लंबाई 61 किलोमीटर से ज्यादा हो जाएगी. सरकार का लक्ष्य है कि इस काम को चार साल के भीतर पूरा कर लिया जाए.

बोटैनिकल गार्डन बनेगा बड़ा इंटरचेंज हब

बोटैनिकल गार्डन स्टेशन इस विस्तार का सबसे अहम हिस्सा होगा. यहां नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का सीधा जुड़ाव दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ब्लू और मैजेंटा लाइन से होगा. इसका मतलब यह है कि अब यात्रियों को लाइन बदलने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा.

दिल्ली एयरपोर्ट, प्रमुख रेलवे स्टेशन और दूसरे अहम इलाकों तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा. रोज ऑफिस आने-जाने वाले लोगों के लिए यह बड़ा बदलाव साबित हो सकता है.

8 नए एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे

बोटैनिकल गार्डन से सेक्टर 142 के बीच इस कॉरिडोर पर कुल 8 नए एलिवेटेड स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें बोटैनिकल गार्डन, सेक्टर 44, नोएडा ऑफिस, सेक्टर 97, सेक्टर 105, सेक्टर 108, सेक्टर 93 और पंचशील बालक इंटर कॉलेज स्टेशन शामिल हैं.

इन स्टेशनों के बनने से आसपास के रिहायशी और कारोबारी इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा. खासकर सेक्टर 93, 105 और 108 जैसे इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या बन चुका है. खासकर पीक ऑवर्स में सेक्टर 62, 137, 142 और एक्सप्रेसवे के आसपास लंबा जाम लग जाता है. मेट्रो विस्तार के बाद सड़क पर गाड़ियों की संख्या कम होने की उम्मीद है.

जब लोग निजी वाहन छोड़कर मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे तो यात्रा समय घटेगा, पेट्रोल-डीजल की बचत होगी और सड़क हादसों में भी कमी आ सकती है.

मेट्रो रेल को सड़क परिवहन की तुलना में ज्यादा पर्यावरण अनुकूल माना जाता है. इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है. एक्वा लाइन का यह विस्तार भी प्रदूषण कम करने में मदद करेगा. दिल्ली-एनसीआर पहले से ही वायु प्रदूषण की समस्या झेल रहा है. ऐसे में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना समय की जरूरत है.

कारोबार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा

इस कॉरिडोर के आसपास कई बड़े व्यावसायिक केंद्र और आईटी कंपनियां स्थित हैं. सेक्टर 142 में एडवांट बिजनेस पार्क, सेक्टर 98 में स्काईमार्क वन मॉल और सेक्टर 93 में मॉल ऑफ नोएडा जैसे प्रमुख स्थान हैं.

इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इंफोसिस, कॉग्निजेंट, एडोबी और ओरेकल जैसी बड़ी कंपनियों के दफ्तर भी नोएडा के अलग-अलग सेक्टरों में मौजूद हैं. बेहतर मेट्रो कनेक्टिविटी से कर्मचारियों की आवाजाही आसान होगी और नए निवेश को भी बढ़ावा मिल सकता है.

छात्रों और मरीजों के लिए भी राहत

इस रूट पर एमिटी विश्वविद्यालय, पंचशील बालक इंटर कॉलेज और महामाया बालिका इंटर कॉलेज जैसे शैक्षणिक संस्थान हैं. छात्रों को रोजाना आने-जाने में सहूलियत मिलेगी. वहीं सेक्टर 128 में स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जैसे बड़े अस्पताल तक पहुंचना भी आसान होगा. इससे मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी.

यह विस्तार बोड़ाकी में प्रस्तावित मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब से भी जुड़ेगा. भविष्य में यहां से ट्रेन, बस और मेट्रो के बीच बेहतर तालमेल बन सकेगा. इससे दिल्ली–एनसीआर में सफर और ज्यादा सुगम होने की उम्मीद है.

कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्वा लाइन का यह विस्तार दिल्ली–एनसीआर में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे रोजाना लाखों यात्रियों को फायदा होगा.