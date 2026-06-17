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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा की महागुन मिराबेल सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में हादसा, तेज रफ्तार कार ने मां-बेटी को रौंदा

नोएडा की महागुन मिराबेल सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में हादसा, तेज रफ्तार कार ने मां-बेटी को रौंदा

Noida News: नोएडा के सेक्टर 79 में स्थित महागुन मिराबेल सोसाइटी की पार्किंग में कार चालक ने मां-बेटी को टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गईं. ये पूरी घटना सीसीटीवी में क़ैद हो गई है.

Reported By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 17 Jun 2026 01:37 PM (IST)
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नोएडा से सेक्टर 79 में स्थित महागुन मिराबेल सोसाइटी की बेसमेंट पार्किंग में बड़ा हादसा हो गया. जहां एक रफ्तार कार ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला और उसकी 5 साल की बेटी को रौंद दिया. इस हादसे में महिला को गंभीर चोटें आई हैं. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये पूरी घटना पार्किंग में लगे सीसीटीवी में क़ैद हो गईं. 

खबर के मुताबिक महागुन मिराबेल सोसाइटी में बेसमेंट पार्किंग में ये हादसा उस वक्त हुआ जब महिला अपने पति और बेटी के साथ कार से सामान उतारकर फ्लैट की ओर जा रही थी. तभी अचानक दूसरी ओर से टर्न लेकर आ रही कार ने मां-बेटी को ज़ोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों कार के नीचे फंस गईं. 

सोसाइटी की पार्किंग में हुआ हादसा

घटना के बाद मची चीख पुकार के बाद आसपास मौजूद लोग वहां पहुँच गए. पिता ने कार के नीचे से बेटी को निकाला लेकिन महिला उसके नीचे ही फंसी थी. मौके पर मौजूद लोगों ने करीब 4 मिनट की मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला. इस हादसे में महिला की पसलियों, पेट और कंधे में गंभीर चोटे आई हैं. 

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महिला की पसली, पेट और कंधे में चोट

इस हादसे के बाद आसपास अफरा-तफरी का माहौल हो गया. आनन-फ़ानन में घायल महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि बेटी को मामूली चोटें आई है उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. 

ये पूरी घटना सोसाइटी के बेसमेंट में लगे सीसीटीवी कैद हो गई है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तेज रफ्तार में आ रही कार किस तरह से मां-बेटी को ज़ोरदार टक्कर मारते हुए आगे बढ़ती है. पुलिस ने आरोपी कार  चालक को हिरासत में ले लिया है. महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है. 

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Published at : 17 Jun 2026 01:37 PM (IST)
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