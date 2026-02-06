ग्रेटर नोएडा: पार्टी में युवती ने खुद को मारी गोली, हिरासत में दिल्ली पुलिस का जवान

बिसरख कोतवाली क्षेत्र की 'राधा स्काई गार्डन सोसाइटी' में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां दिल्ली पुलिस में तैनात एक हेड कांस्टेबल की लाइसेंसी पिस्टल से उसकी लिव-इन पार्टनर ने खुद को गोली मार ली. अस्पताल में इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी जवान को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस के अनुसार, मृतका की पहचान 25 वर्षीय प्रिया के रूप में हुई है. वह पिछले 5 वर्षों से दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल आशीष के साथ रिलेशनशिप में थी. आशीष का अपनी पत्नी से तलाक का विवाद चल रहा है और वह पिछले पांच महीनों से प्रिया के साथ इसी सोसाइटी में रह रहा था.

घटना वाली रात आशीष के कुछ दोस्त घर पर आए थे और पार्टी चल रही थी. इसी दौरान आशीष की पहली पत्नी का फोन आया, जिसे प्रिया ने रिसीव कर लिया. फोन पर हुई तीखी नोकझोंक और फिर आशीष के साथ हुई कहासुनी से आहत होकर प्रिया ने आशीष की लाइसेंसी पिस्टल निकाली और खुद को गोली मार ली.

सोसाइटी में मचा हड़कंप

गोली चलने की आवाज सुनकर सोसाइटी में हड़कंप मच गया. खून से लथपथ प्रिया को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका.

पुलिस की कार्रवाई

सेंट्रल नोएडा के एडीसीपी आर.के. गौतम ने बताया कि अस्पताल से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है. आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया है. घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्टल को पुलिस ने जब्त कर लिया है. फ्लैट को सील कर दिया गया है और फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुटा रही है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है.

पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि क्या यह आत्महत्या का ही मामला है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है.