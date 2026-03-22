हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआ गई फाइनल डेट, नोएडा एयरपोर्ट का इस दिन होगा उद्घाटन, दिल्ली एयरपोर्ट से है ढाई गुना बड़ा

आ गई फाइनल डेट, नोएडा एयरपोर्ट का इस दिन होगा उद्घाटन, दिल्ली एयरपोर्ट से है ढाई गुना बड़ा

Noida Jewar Airport News: गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने जेवर एयरपोर्ट को लेकर कहा कि यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है. यह विकसित भारत के सपनों की दिशा में एक कदम होगा.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) के उद्घाटन को लेकर उत्साह का माहौल है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 28 मार्च को इस महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे. गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 28 मार्च को जेवर हवाई अड्डे का उद्घाटन पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. यूपी के सीएम योगी ने आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तैयारियों का निरीक्षण भी किया.

गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा ने कहा, "28 मार्च को जेवर एयर पोर्ट उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे. यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है. यह विकसित भारत के सपने की दिशा में एक कदम है. मुझे खुशी है कि जब इसकी आधारशिला रखी गई थी, तब मैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा हुआ था. मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री उन परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं, जिनकी आधारशिला उन्होंने ही रखी थी.''

जेवर एयरपोर्ट पूरी तरह से विकसित होगा- महेश शर्मा

उन्होंने आगे कहा, ''यह एक पूर्ण विकसित हवाई अड्डा होगा. यहां एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल) सुविधा होगी, जहां विमानों की मरम्मत की जाएगी, साथ ही कार्गो और यात्री सुविधाएं भी होंगी. यह दिल्ली एयरपोर्ट से ढाई गुना और मुंबई हवाई अड्डे से तिगुना बड़ा है. यह एशिया का एक विशाल एयरपोर्ट है.''

'जेवर से उठेगा विकास का विराट स्वर'

जेवर से विधायक धीरेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''जेवर से उठेगा विकास का विराट स्वर, इतिहास रचने को तैयार उत्तर प्रदेश. आज नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को सफल बनाने की रणनीति तय की गई.

जेवर की जनता बड़ी संख्या में मौजूद रहकर करेगी स्वागत

उन्होंने आगे लिखा, ''मुख्यमंत्री जी को दृढ़ विश्वास के साथ आश्वस्त किया कि जेवर क्षेत्र की जनता डेढ़ से दो लाख से अधिक संख्या में उपस्थित होकर ऐतिहासिक स्वागत करेगी. जिन अन्नदाताओं ने अपने सपनों को राष्ट्र के सपनों से जोड़ते हुए अपनी जमीनें दी, वही किसान गर्व और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की अगवानी को आतुर हैं.''

और पढ़ें
Published at : 22 Mar 2026 09:52 PM (IST)
Tags :
Jewar Airport PM Modi UP News NOIDA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आ गई फाइनल डेट, नोएडा एयरपोर्ट का इस दिन होगा उद्घाटन, दिल्ली एयरपोर्ट से है ढाई गुना बड़ा
आ गई फाइनल डेट, नोएडा एयरपोर्ट का इस दिन होगा उद्घाटन, दिल्ली एयरपोर्ट से है ढाई गुना बड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
'पीड़ा बढ़ रही है…पीड़ित बढ़ रहे हैं...', मंत्री संजय निषाद मंच पर रोए तो बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर में मंत्री संजय निषाद ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम...'
गोरखपुर में मंत्री संजय निषाद ने किया शक्ति प्रदर्शन, बोले- 'मोदी-योगी सीट देते हैं और हम...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, चचेरी बहन को जिंदा जलाने की कोशिश, हालत गंभीर
अलीगढ़ में पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, चचेरी बहन को जिंदा जलाने की कोशिश, हालत गंभीर
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge क्या एक Propaganda फिल्म है? Zahoor Mistry का जवाब उड़ाएगा होश
Dhurandhar: The Revenge | Omar Haider को 1000 Cr होने पर Sanjay Dutt ने क्या बोला?
Iran-Israel War: महायुद्ध का अगला चरण अब चलेगा एटम बम ? | Breaking News | Middle East | World War 3
Saas Bahu Aur Saazish: ध्रुव ने अपने ही जीजा जी राघव के साथ किया बुरा सुलूक | Jaane Anjaane
Ashish Chanchlani Interview: FUN ROAST, Harsh Beniwal को कहा CHOR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर किए MiG-21 फाइटर जेट, अब कहां है पूरा बेड़ा? सैटेलाइट इमेज आई सामने
इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर किए MiG-21 फाइटर जेट, अब कहां है पूरा बेड़ा? सैटेलाइट इमेज आई सामने
राजस्थान
'कई मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च...', PM मोदी के नाम ऐतिहासिक मुकाम पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती
'कई मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च...', PM मोदी के नाम ऐतिहासिक मुकाम पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
क्रिकेट
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
तालिबान के खौफ से कांपा पाकिस्तान, PSL को लेना पड़ा बहुत बड़ा फैसला, जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
विश्व
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो किसी भी हद तक...
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो...
बिहार
सम्राट चौधरी या निशांत नहीं… महागठबंधन ने की JDU के इस नेता को CM बनाने की मांग, बढ़ेगी BJP की टेंशन!
सम्राट या निशांत नहीं… महागठबंधन ने की JDU के इस नेता को CM बनाने की मांग, बढ़ेगी BJP की टेंशन!
यूटिलिटी
यूपी में डेयरी खोलने के लिए भी सब्सिडी देती है सरकार, जानें कौन सी है योजना
यूपी में डेयरी खोलने के लिए भी सब्सिडी देती है सरकार, जानें कौन सी है योजना
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget