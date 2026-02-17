हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नो-फ्लाई जोन में रात में उड़े ड्रोन, सुरक्षा एजेंसियों में मचा हड़कंप

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 17 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जनपद के जेवर में निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बीते कई दिनों से रात में अवैध ड्रोन उड़ाने का मामला सामने आया है. जिसके बाद एयरपोर्ट अधिकारियों और पुलिस में हड़कम्प मच गया है. क्यूंकि यह पूरा क्षेत्र नो फ्लाई जोन में घोषित है. उसके बावजूद ड्रोन उड़ना सुरक्षा व्यवस्था से बड़ा खिलवाड़ है. फिलहाल सुरक्षा एजेंसी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

जेवर में एयरपोर्ट लगभग बनकर तैयार है और जल्द ही इसका उद्घाटन भी होना है, जिसके बाद यहां से फ्लाईट ऑपरेशन शुरू हो जाएगा. उससे पहले इस तरह की गतिविधि ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट के आसपास और ऊपर दो तीन दिनों से रात के वक्त रनेरा-कुरेबा गांव में यह ड्रोन परिसर के उअप्र दिखाई दे रहे हैं. कुछ देर मंडराने के बाद झाझर रोड की तरफ वापस चले जाते हैं. चूंकि यह गतिविधि रात में होती है तो कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. जबकि यह पूरा क्षेत्र नो फ्लाई जोन घोषित है. किसी भी तरह की इस तरत की गतविधि प्रतिबंधित है.

एसआईएस सिक्यूरिटी ऑफिसर कृष्णकांत पांडेय ने बताया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उडाना एयरपोर्ट की सुरक्षा से खतरा है. जेवर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गयी है. इसके साथ ही रात में निगरानी भी बढ़ाई गयी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि एजेंसियां ऐसे लोगों को चिन्हित कर जल्द गिरफ्तार करेंगी. एयरपोर्ट की सुरक्षा चिंता का विषय है. इलाके में खुफिया तंत्र काम कर रहा है.

एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा

यहां बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बनने जा रहा है. इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की खामी मंजूर नहीं है. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की गाइड लाइन के मुताबिक इस क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ सकता.

Published at : 17 Feb 2026 11:26 AM (IST)
Tags :
International Airport UP NEWS NOIDA NEWS
