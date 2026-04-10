नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिलेगी नई रफ्तार; 130 मीटर रोड को मंजूरी, बिना टोल आसान होगी कनेक्टिविटी
Noida News In Hindi: ग्रेटर नोएडा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 130 रोड के जरिए जोड़ने के लिए शासन से हरी झंडी मिल गई है. बोर्ड बैठक में बजट का प्रस्ताव प्राधिकरण की तरफ से रखा चुका है.
- नोएडा एयरपोर्ट को 130 मीटर रोड से जोड़ने का काम शुरू.
- यह रोड यमुना एक्सप्रेस-वे का विकल्प बनेगा, टोल बचेगा.
- फिल्म सिटी, कंपनियों और सेक्टरों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी.
- दिल्ली, वेस्ट यूपी, गाजियाबाद के लिए नया रास्ता खुलेगा.
उत्तर प्रदेश नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन होने के बाद बेहतर कनेक्टविटी देने की कवायद तेज कर दी गई है. ग्रेटर नोएडा से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 130 रोड के जरिए जोड़ने के लिए शासन से हरी झंडी मिल गई है. जमीन अधिग्रहण के लिए पीछे हुए बोर्ड बैठक में बजट का प्रस्ताव प्राधिकरण की तरफ से रखा चुका है.
जिसके बाद यमुना प्राधिकरण ने इस रोड के निर्माण के लिए तेजी से कार्य करना शुरु कर दिया है. यह रोड यमुना एक्सप्रेस-वे का भी बड़ा विकल्प बन सकता है. बिना टोल दिए लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना आसान हो जाएगा.
अधिक सुगम और आसान कनेक्टिविटी
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए यमुना प्राधिकरण अधिक से अधिक सुगम और आसान कनेक्टविटी देना चाहता है. प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेस-वे, 60 मीटर रोड के अलावा 130 मीटर रोड को भी ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट से जोड़ने की तैयारी है. ईस्टर्न पेरिफेरल के सिरसा गांव से एयरपोर्ट तक 130 निर्माण किया जाना है.
इसका फायदा यह होगा कि फिल्म सिटी, कंपनियां और आवासीय सेक्टर इसे जुड़ेंगे. साथ ही दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नोएडा और गाजियाबाद के लिए एक ओर रास्ता मिल जाएगा. इसके अलावा यमुना क्षेत्र के सेक्टर 1-8 और अन्य के लिए बेहतर विकल्प बनेगा. इसके अलावा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे को भी इससे जोड़ा जाएगा.
प्राधिकरण अपने कई सेक्टरों को भी जोड़ेगा
इतना ही नहीं, यमुना प्राधिकरण आने वाले समय में कई ओर नए सेक्टरों को भी 130 मीटर रोड से जोड़ने की तैयारी कर रहा है. बेहतर कनेक्टविटी देने के लिए सेक्टरों के लिए छह से अधिक रोड भी बनाई जाएगी. छह से अधिक रोड का फायदा रबूपुरा और जेवर क्षेत्र के गांवों को भी होगा. ग्रामीणों के लिए 130 रोड से दिल्ली आना-जाना भी आसान हो जाएगा.
दिल्ली और वेस्ट यूपी की राह करेगा आसान
यमुना एक्सप्रेस-वे का बड़ा विकल्प बन सकता है. यह एयरपोर्ट को गाजियाबाद के एनएच-24 को जोड़ेगा. वेस्ट यूपी, दिल्ली, गाजियाबाद से एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले लोग ग्रेटर नोएडा से होते हुए वहां आसानी के साथ पहुंच जाएंगे. साथ ही यमुना एक्सप्रेस-वे पर इससे वाहनों का दवाब कम होगा. यह सिकंदराबाद और बुलंदशहर को भी कनेक्ट करेगा.
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Source: IOCL