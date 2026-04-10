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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: नोएडा में गैस किल्लत से परेशान बेबस पिता, बेटी की शादी से पहले DM ऑफिस पहुंचकर सुनाई अपनी पीड़ा

Noida News: नोएडा में गैस किल्लत से परेशान बेबस पिता, बेटी की शादी से पहले DM ऑफिस पहुंचकर सुनाई अपनी पीड़ा

Noida News In Hindi: गैस सिलेंडर की कमी के चलते बेबस पिता अपनी बेटी की शादी के इंतजाम के लिए सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया. उसने बताया कि शादी में करीब 20 कमर्शियल गैस सिलेंडर की जरूरत है.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 10 Apr 2026 03:41 PM (IST)
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नोएडा में गैस सिलेंडर की कमी अब आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही है. इसका दर्द उस समय खुलकर सामने आया जब एक बेबस पिता अपनी बेटी की शादी के इंतजाम के लिए गैस सिलेंडर न मिलने पर सीधे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया और जाकर मदद की गुहार लगाई. जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के खानपुर गांव निवासी अनिल भाटी अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं और शादी 27 अप्रैल को है. लेकिन सबसे जरूरी चीज गैस सिलेंडर का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, ऐसे में पिता को मजबूरी में प्रशासन का दरवाजा खटखटाना पड़ा.

शादी में 20 सिलेंडर की जरूरत, मगर सप्लाई नहीं

शादी जैसे बड़े आयोजन के लिए अनिल भाटी को करीब 20 कमर्शियल गैस सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन पिछले कई दिनों से वह एक-एक सिलेंडर के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं. उन्होंने बताया कि स्थानीय एजेंसी पर भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं है, जबकि ब्लैक मार्केट में ऊंचे दामों पर गैस मिल रही है.

सीमित बजट होने के कारण वह महंगे दाम पर सिलेंडर खरीदने में असमर्थ है. जिलाधिकारी से मिलकर अनिल भाटी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा की शादी की तारीख नजदीक है. लेकिन गैस का इंतजाम नहीं हो पा रहा है. उन्होंने भावुक होकर कहा कि अगर समय पर सिलेंडर नहीं मिला तो शादी का पूरा कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है.

नोएडा-ग्रेटर नोएडा की एजेंसी पर गैस स्टॉक की कमी

यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की समस्या को उजागर करता है. पिछले कुछ महीनों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी कमी देखी जा रही है. शादी और समारोह के सीजन में मांग अचानक बढ़ गई है. औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों के कारण भी खपत बड़ी है और सप्लाई चैन में बाधा के चलते एजेंसी पर स्टॉक कम पड़ रहा है.

इस वजह से कई छोटे बड़े आयोजन प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है. वहीं अगर नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करें तो एजेंसी पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं. वहां पर लोगों की लंबी-लंबी कटारे देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर ब्लैक मार्केट में मनमाने दामों पर गैस बेची जा रही है.

जिलाधिकारी ने पीड़ित पिता को दिया आश्वासन

पीड़ित पिता की गुहार सुनने के बाद गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी रुपम मेधा ने उन्हें मदद का भरोसा दिया है. डीएम ने कहा है कि वह पहले स्थानीय भारत गैस एजेंसी से संपर्क करें, यदि वहां भी सिलेंडर नहीं मिले तो वह दोबारा डीएम कार्यालय पर सूचना दे. इसके बाद प्रशासन इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेगा और समाधान निकालने की कोशिश करेगा.

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Published at : 10 Apr 2026 03:41 PM (IST)
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