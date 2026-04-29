गौतमबुद्ध नगर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में 14 तेल और 11 देसी घी के ब्रांड अब से बेचे नहीं जा सकेंगे. जांच में इन उत्पादों में मिलावट, खाने लायक नहीं और हानिकारक तरल पदार्थ मिलने की वजह से इनकी बिक्री पर बैन लगाया गया है.

इस संबंध में उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त की तरफ से जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया है. शासन ने इन ब्रांडों को बेचने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए है.

जिला खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त—2 सर्वेश मिश्रा ने बताया कि जनपद में कई तेल और देसी घी के सैंपल लिए गए थे. जांच में उनके नमूने फेल पाए गए. मानकों पर खरे न उतरने और खाने योग्य न पाए जाने पर शासन ने इनकी बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई है. इनमें गुजरात की कंपनी ब्रजवासी एवं रत्नागिरी, हरियाणा की हरियाणा फ्रेश एवं श्री रुद्रा, दिल्ली की डेयरी नाइस पर पाबंदी लगाई गई है.

इन उत्पादों की बिक्री पर लगा बैन

इसके अलावा यूपी के गाजियाबाद में तैयार होने वाले अविक, मेरठ के सलोना गोल्ड, बुलंदशहर के श्री महेश, मुजफ्फरनगर के नेचुरल राजधानी, श्री हरियाणा फूड और मदर बेस्ट देसी घी शामिल है. वहीं, लखनऊ के हिंद वेज कंपनी का हिंद दरबार, संकट मोचन इंटरप्राइजेज कंपनी का शिखर ब्रांड, कानपुर की भीम श्री प्रोडेक्ट कंपनी का तेल, एनआर उद्योग प्रोपराइटर का तिल और अलसी का तेल, कटारिया एडिबल्स का तिल का तेल, कानपुर के वैभव एडिबल्स प्राइवेट लिमिटेड का सरसों कड़वा वैभव लक्ष्मी शामिल हैं.

गंगा एक्सप्रेसवे से किसानों को भी होगा बड़ा फायदा, इकोनॉमी को मिलेगा बूस्टर, जानें कैसे

इनके अलावा कानपुर के मनतोरा ऑयल कंपनी बावर्ची ब्रांड, हाथरस स्थित आगरा ऑयल कंपनी का रेडी टू पैक, आगरा की एनएम ऑयल कॉरपोरेशन का पॉमोलिन रिफाइंड, मेरठ स्थित जीएस आगरा फूड का आकाशदीप, जेपी आगरा का सुंगधा एवं राधा गोल्ड, राजेंद्र कुमार सुशील चंद का तीन इक्का एवं डबल डायमंड सरसों गोल्ड, हापुड की केएल वेजिटेबल्स ऑयल का रविंद्र ब्रांड और गौरखपुर की जय लक्ष्मी का सरसों तेल की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है.

सहायक आयुक्त ने बताया कि जनपद में इन ब्रांडों का निर्माण और बेचने की आशंका जताई गई है. जिससे विभाग को सख्त आदेश जारी कर बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए है. छापेमारी के दौरान विभाग जांच करेगा की कही यह मार्ट, दुकान आदि में तो बेचे नहीं जा रहे है.

इसके साथ ही ये भी जांच की जाएगी कि कंपनी की तरफ से इनका निर्माण तो नहीं किया जा रहा है. इसके लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा एरिया में खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए है. विभाग ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में निरीक्षण करते हुए छापेमारी भी की जाएगी.

अलीगढ़ में शादी के कार्ड पर छपी अंबेडकर की तस्वीर से अभद्रता पर बवाल, पुलिस ने दर्ज किया मामला



