हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडपूर्व मंत्री डीपी यादव और परिवार पर जमीन कब्जाने का आरोप, अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ केस

पूर्व मंत्री डीपी यादव और परिवार पर जमीन कब्जाने का आरोप, अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ केस

UP News: नोएडा में पूर्व मंत्री डी.पी. यादव, उनकी पत्नी और बेटे समेत 9 लोगों पर जमीन कब्जाने और धमकी देने का आरोप लगा है. अदालत के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 10 Nov 2025 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री डी.पी. यादव, उनकी पत्नी और बेटे समेत नौ लोगों के खिलाफ नोएडा के सलारपुर गांव में जमीन कब्जाने और धमकी देने के आरोप में एक मुकदमा दर्ज किया गया है. संपत्ति मालिक अशोक वाडिया की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद सेक्टर-126 थाने में रविवार को यह मामला दर्ज हुआ.

अशोक वाडिया ने आरोप लगाया है कि पूर्व मंत्री डी. पी. यादव और उनके सहयोगियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनकी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी.

शिकायत में लगाया फर्जीवाड़े और धमकी का आरोप

शिकायत के अनुसार, सलारपुर गांव में 14,000 वर्ग मीटर की जमीन 1989 में गोरखपुर के पवन जिंदल के स्वामित्व में थी. जिंदल ने उस समय अपना हिस्सा अशोक वाडिया को बेच दिया था, जबकि वाडिया ने बाद में अन्य सह-स्वामियों से भी शेष हिस्सा खरीद लिया. 2001 से यह जमीन उनके नाम पर दर्ज है.

अगस्त 2025 में कब्जे की कोशिश का आरोप

अशोक वाडिया का आरोप है कि अगस्त 2025 में पवन जिंदल ने पूर्व मंत्री डी. पी. यादव, सुरेश गोलय, देवेश यादव, रामफल शर्मा, उमलेश यादव, कुनाल यादव, रविंद्र सिंह, अभय उपाध्याय और कुछ अन्य के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया और विक्रय पत्र को आरोपियों के पक्ष में दिखाया. इसके बाद वे जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे और विरोध करने वालों को धमकाया.

अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज, जांच शुरू

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) यमुना प्रसाद ने बताया कि अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. गौरतलब है कि इससे पहले भी इसी संपत्ति विवाद को लेकर गोरखपुर निवासी पवन जिंदल ने 29 अक्टूबर को सेक्टर-49 थाने में वाडिया बंधुओं समेत 30 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. 

Published at : 10 Nov 2025 09:45 AM (IST)
Noida Police DP Yadav NOIDA NEWS UTTAR PRADESH NEWS
