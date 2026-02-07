नोएडा के गार्डन गैलरिया में 'बाउंसरों की गुंडागर्दी', युवक को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, 7 गिरफ्तार

नोएडा का मशहूर गार्डन गैलरिया मॉल एक बार फिर विवाद के बाद हुई मारपीट के कारण सुर्खियों में है, सेक्टर-38A स्थित इस मॉल के एक निजी बार में बाउंसरों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है.

घटना की वीडियो सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह कानून को ठेंगे पर रखकर ये बाउंसर एक युवक पर टूट पड़े हैं. लात-घूंसे और गाली-गलौज... मॉल के भीतर का नजारा किसी जंग के मैदान जैसा नजर आ रहा है. हैरान करने वाली बात यह है कि जब युवक को पीटा जा रहा था, तब वहां मौजूद लोग मदद करने के बजाय तमाशबीन बने रहे.

मामूली विवाद में बहस, बाउंसरों ने की पिटाई

यह पूरी घटना शुक्रवार रात की है. कुछ युवक मॉल के एक बार में पार्टी करने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि पार्टी खत्म होने के बाद जब युवक बाहर निकल रहे थे, तभी डांस फ्लोर पर हुई किसी बात को लेकर बाउंसरों से उनकी कहासुनी हो गई. इसके बाद देखते ही देखते मामूली सी बहस खूनी संघर्ष में बदल गई. बाउंसरों ने अपना आपा खो दिया और युवक पर हमला बोल दिया.

पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना 39 पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस के अनुसार, विवाद की शुरुआत डांस फ्लोर पर किसी बात को लेकर हुई थी. पुलिस ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों के कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

पहले भी सामने आ चुकी हैं इस तरह की घटना

गार्डन गैलरिया में मारपीट का यह कोई पहला मामला नहीं है. बार-बार होती ऐसी घटनाओं ने मॉल की सुरक्षा और वहां के कल्चर पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. अब देखना यह होगा कि पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्या ऐसी वारदातों पर लगाम लग पाएगी.