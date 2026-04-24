Noida News: यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार तुषार के परिवार का दावा, 'बेटा मानसिक रूप से बीमार'

उत्तर प्रदेश के नोएडा में यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए दो युवक समीर और तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्लाह को देशविरोधी गतिविधियों के आरोप में पकड़ा गया है. एबीपी न्यूज ने मेरठ निवासी तुषार चौहान उर्फ हिज्बुल्लाह के घर जाकर उसके माता-पिता से बात की, जहां उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए.

तुषार के पिता शैलेंद्र चौहान का कहना है कि तुषार कई वर्षों से मानसिक रूप से बीमार था और उसका इलाज भी चल रहा था. कुछ समय पहले उसने सोशल मीडिया पर एक मुस्लिम धर्मगुरु के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया गया था.

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परिजनों ने मानसिक स्थिति बताई खराब

तुषार के परिजनों का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति का कुछ लोगों ने फायदा उठाया और उसे बहकाया. तुषार की मां रितु चौहान ने बताया कि वह अधिकतर घर में ही रहता था और मोबाइल पर गेम खेलता था या फिर क्रिकेट देखता था. वह पढ़ाई-लिखाई में भी ज्यादा तेज नहीं था.

तुषार के पिता शैलेंद्र चौहान ने बताया कि यूपी एटीएस उनके घर आई और यह कहकर तुषार को अपने साथ ले गई कि उसके मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक कंटेंट मिला है. इसी आधार पर पूछताछ के लिए उसे ले जाया गया.

मीडिया के जरिए पता चला

परिजनों का कहना है कि बाद में उन्हें मीडिया के जरिए पता चला कि तुषार और एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके पास से पिस्तौल आदि बरामद होने की बात कही गई है. जबकि परिवार का दावा है कि तुषार को घर से केवल मोबाइल के साथ ले जाया गया था. उसके पास कोई आपत्तिजनक सामान या हथियार नहीं था. फिलहाल तुषार का परिवार बेहद परेशान है और उनका कहना है कि तुषार को फंसाया जा रहा है. इस घटना के बाद अन्य परिजन और पडोसी भी हैरान हैं. वहीँ मोबाइल की लत को लेकर नई बहस भी शुरू हो गयी है.

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