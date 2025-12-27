नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगी ईवी चार्जर निर्माण यूनिट, नीनजस इलेक्ट्रिक को सौंपा LOI

देश में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) क्रांति को नई गति देने और मेक इन इंडिया पहल को मजबूती प्रदान करने की दिशा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक अहम कदम उठाया है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अत्याधुनिक ईवी चार्जर निर्माण सुविधा स्थापित की जाएगी. इसके लिए Yamuna Expressway Industrial Development Authority (यीडा) द्वारा Ninjaz Electric को लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी किया गया है.

20 हजार वर्ग मीटर में बनेगी मेगा फैसिलिटी

वहीं यीडा के सेक्टर-8डी में लगभग 20 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मेगा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी प्लांट स्थापित किया जाएगा. इस प्लांट में विश्वस्तरीय ऑनबोर्ड ईवी चार्जर्स, सोलर पावर बैंक्स और हाई-पावर क्षमता वाले घरेलू ईवी चार्जर्स का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाएगा. यह परियोजना न केवल ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा और हरित प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देगी. जानकारी के अनुसार विशेषज्ञों का मानना है कि एयरपोर्ट के समीप ईवी चार्जिंग और सोलर आधारित ऊर्जा उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग सुविधा स्थापित होने से लॉजिस्टिक्स, निर्यात और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा. आने वाले समय में यह परियोजना Noida International Airport क्षेत्र को पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास का मॉडल बना सकती है.

169 करोड़ का निवेश, हजारों नौकरियां

यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नीनजस इलेक्ट्रिक के प्रबंध निदेशक विनीत गुप्ता को औपचारिक रूप से लेटर ऑफ इंटेंट सौंपा गया है. इस अवसर पर यीडा के एसीईओ शैलेंद्र भाटिया सहित प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि यह कंपनी करीब 169 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जिससे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे. स्थानीय युवाओं को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्रों में काम मिलने से आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी. साथ ही, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास एक संगठित ईवी क्लस्टर विकसित होने से यह क्षेत्र देश के प्रमुख ग्रीन टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभरेगा.