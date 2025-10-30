हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में प्रदूषण हवा में घोल रहा है 'जहर', AQI 300 के पार, सतर्कता बरतने की अपील

नोएडा में प्रदूषण हवा में घोल रहा है 'जहर', AQI 300 के पार, सतर्कता बरतने की अपील

Noida Air Pollution: खुले में उड़ती धूल और खुदी पड़ी सड़कों से नोएडा का एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया. सीएमएस ने लोगों से अपील की है कि वे बाहर निकलते समय मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें.

By : रविन्द्र जयंत | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 30 Oct 2025 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

नोएडा शहर में प्रदूषण लगातार हवा में जहर घोल रहा है. खुले में उड़ती धूल और खुदी पड़ी सड़कों से नोएडा का एक्यूआई 300 के पार पहुंच गया. यह स्तर ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है. इस स्थिति ने नोएडा को दिल्ली-एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर बना दिया है. प्रदूषण स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर रहा है और खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों वाले लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन रहा है.

दिन में प्रदूषक कणों में बढ़ोतरी होने से आसमान में स्मॉग  की चादर छाई है. प्रदूषण की परत साफ देखा जा रहा है. स्मॉग के कारण न्यूनतम दृश्यता 800 मीटर तक सिमट रही. टूटी और कच्ची सड़कों से उड़ने वाली धूल, निर्माण स्थल और कार्य में लगे डंपर से निकली धूल परेशानी का सबब बन रही है. नोएडा का एक्यूआई सेक्टर-1 में 362, सेक्टर-116 में 350, सेक्टर-125 में 370, सेक्टर-62 में 329 और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क III में 550 दर्ज किया गया, जो अत्यंत खतरनाक में आता है.

लोगों से मास्क पहनने की अपील

प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर को देखते हुए जिला अस्पताल के सीएमएस अजय राणा ने लोगों से अपील की है कि वे बाहर निकलते समय मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें. उन्होंने कहा कि यह धुंध और जहरीली हवा खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है. सीएमएस राणा ने नागरिकों से घरों के भीतर रहने, ज़रूरत ना होने पर बाहर न निकलने

बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नोएडा प्राधिकरण का उद्यान विभाग सक्रिय हो गया है. विभाग ने सड़कों पर लगे पेड़ों और पौधों की धुलाई शुरू कर दी है. 

रोजाना 300 टैंकरों से पेड़ों पर पानी का किया जा रहा छिड़काव

उद्यान निदेशक आनंद मोहन ने बताया कि शहर में रोजाना 300 टैंकरों से दो हजार से अधिक पेड़ों और सेंट्रल वर्ज पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि धूल का स्तर कम किया जा सके.वायु प्रदूषण का पूर्वानुमान लगाने वाली संस्था वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली (सफर) के मुताबिक सतह पर चलने वाली हवा की रफ्तार कम रहने से आगामी तीन दिनों तक एक्यूआइ के गंभीर श्रेणी में रहने की संभावना है.

Published at : 30 Oct 2025 11:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Noida AQI NOIDA NEWS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
