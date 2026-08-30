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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनोएडा में पुलिस का एक्शन, मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी एनकाउंटर में ढेर

नोएडा में पुलिस का एक्शन, मासूम से दरिंदगी करने वाला आरोपी एनकाउंटर में ढेर

नोएडा सेंट्रल के थाना इकोटेक-3 क्षेत्र में 6 साल के मासूम बच्ची की हत्या के आरोपी बलराज ने गिरफ्तारी के समय हेड कांस्टेबल रवि कुमार पर गोली चला दी, जिसमें जवाबी फायरिंग में आरोपी भी घायल हो गया.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 30 Aug 2026 08:41 AM (IST)
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नोएडा सेंट्रल के थाना इकोटेक-3 क्षेत्र में 6 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. पुलिस हिरासत में मौजूद मुख्य आरोपी बलराज को जब हत्या में इस्तेमाल चाकू की बरामदगी के लिए ले जाया गया, तो उसने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग कर दी. इस हमले में एक हेड कांस्टेबल गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस की आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल आरोपी बलराज को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है.

पुलिस ने सीसीटीवी से किया आरोपी बलराज को गिरफ्तार

मासूम बच्ची की हत्या के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के जरिए आरोपी बलराज को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने वारदात में इस्तेमाल चाकू डी पार्क चौकी के पास ग्रीन बेल्ट में छिपाया है. पुलिस टीम आरोपी को निशानदेही पर चाकू बरामद कराने के लिए मौके पर लेकर पहुंची थी. झाड़ियों से चाकू बरामद कराने के तुरंत बाद आरोपी बलराज ने वहां पहले से छिपाकर रखी. 32 बोर की पिस्टल निकाल ली और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुए इस हमले में थाना इकोटेक-3 में तैनात हेड कांस्टेबल रवि कुमार गोली लगने से घायल हो गए.

पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी बलराज गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल मुख्य आरक्षी और आरोपी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने बलराज को मृत घोषित कर दिया. मौके से पुलिस ने एक .32 बोर की अवैध पिस्टल, 3 खोखा कारतूस और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं.

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हादसे में हेड कांस्टेबल घायल, आरोपी की उपचार के दौरान मृत्यु

डीसीपी, सेंट्रल नोएडा ने बताया कि पुलिस द्वारा दो घायलों को अस्पताल लाया गया था. जिसमें एक पुलिसकर्मी हेड कांस्टेबल रवि कुमार हैं, जिनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति स्थिर है. वहीं दूसरे घायल आरोपी बलराज को गंभीर हालत में लाया गया था, जिसे परीक्षण और उपचार के दौरान मृत घोषित कर दिया गया. अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में आक्रोश था. पुलिस की त्वरित कार्रवाई और एनकाउंटर के बाद अब मामले से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं और आरोपी के आपराधिक इतिहास की विस्तृत जांच की जा रही है. घायल हेड कांस्टेबल का अस्पताल में उपचार जारी है.

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About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
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Published at : 30 Aug 2026 08:41 AM (IST)
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