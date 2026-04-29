नोएडा: सौतेले पिता ने नाबालिग बेटी की हत्या कर शव झाड़ियों में छुपाया, पुलिस को करता रहा गुमराह

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा जेवर थाना क्षेत्र इलाके से रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली खौफनाक वारदात सामने आई है. जहां सौतेले पिता ने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी की हत्या कर दी और शव को यमुना पुस्ते के पास झाड़ियां में छुपा दिया. इतना ही नहीं पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए आरोपी ने खुद बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई और मासूम की तलाश का नाटक करता रहा. इस घटना के खुलासे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया पुलिस ने पूरे मामले के जल्द खुलासे के लिए जांच तेज कर दी है.

जानकारी के मुताबिक शुरुआत 21 अप्रैल को हुई जब जेवर की आर एंड आर कॉलोनी निवासी सुरेंद्र सिंह ने कोतवाली में शिकायत दी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी दूध लेने गई थी लेकिन वापस नहीं लौटी. पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. शुरुआत में मामला सामान्य गुमशुद की का लग रहा था लेकिन जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई खुद पिता पर टिक गई. पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगाली तो चौंकाने वाला सच सामने आया. फुटेज में सुरेंद्र अपनी बेटी को ई रिक्शा में बैठ कर ले जाता हुआ दिखाई दिया लेकिन वापस अकेला लौटा यहीं से पुलिस को हत्या की आशंका हुई.

पूछताछ में टूटा आरोपी, कबूल किया अपना जुर्म

ग्रेटर नोएडा जोन के डीसीपी डॉ प्रवीन रंजन ने बताया की पुलिस ने सुरेंद्र को हिरासत में लेकर सख्त पूछताछ की तो शुरुआती दौर में आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा लेकिन सख्ती के बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और अपनी ही बेटी की हत्या की बात कबूल कर ली. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने यमुना पुश्ते के पास पहुंची और झाड़ियां के बीच से नाबालिग का शव बरामद किया गया. शव कई दिन पुराना होने के कारण कंकाल में तब्दील हो चुका था.

डीसीपी ने यह भी बताया कि आरोपी ने हत्या के बाद शव को छुपाने के लिए बेहद खौफनाक तरीका अपनाया वह शव को ई रिक्शा में ईंटों के बीच रखकर कानीगढ़ी और गोविंदगढ़ के पास यमुना पुश्ते तक ले गया और झाड़ियां में फेंक दिया. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी ने पूरी साजिश बेहद सोच समझ कर रची थी ताकि किसी को शक ना हो लेकिन सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच ने उसकी पोल खोल कर रख दी.

छठी शादी बेटी पर गलत नजर की आशंका

ग्रामीण और स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी सुरेंद्र की यह छठा शादी थी बताया जा रहा है की नाबालिग उसकी वर्तमान पत्नी की बेटी थी. जांच में यह भी चर्चा है कि आरोपी की नीयत नाबालिग पर ठीक नहीं थी और इसे लेकर बच्ची ने ननिहाल में कुछ लोगों से शिकायत भी की थी. बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया हालांकि पुलिस इस एंगल की भी गंभीरता से जांच कर रही है.

बेबस पिता बनने का नाटक करता रहा आरोपी

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही की हत्या के बाद आरोपी खुद थाने पहुंचा और बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई वह लगातार पुलिस और परिवार के सामने बेबस पिता बनने का नाटक करता रहा ताकि शक उससे दूर रहे. लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और पूछताछ ने उसके झूठ की परत को खोलकर रख दी. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमॉर्टम और फॉरेन्सिक रिपोर्ट के जरिए मौत के कारणों की पुष्टि की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है की हत्या की असली वजह क्या थी और इसके पीछे कोई और दूसरी गहरी साजिश थी.