नोएडा में घर के सामने खेल रही 5 साल की बच्ची को कार ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान हुई मौत

नोएडा के सेक्टर 44 में तेज रफ्तार एक कार की चपेट में आई पांच वर्षीय बच्ची की दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि बच्ची की मां की शिकायत पर सेक्टर 39 थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कार चालक फिलहाल फरार है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना सोमवार को उस समय हुई, जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी कि तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी.

एक अधिकारी ने बताया, “बच्ची को पहले नोएडा के जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में दिल्ली के एक अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया. ” पुलिस ने बताया कि बच्ची ने मंगलवार रात दम तोड़ दिया था.

मां की शिकायत और वाहन विवरण

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, “बच्ची की मां ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसे गिरफ्तार करने के लिए तलाश जारी है. ” मां रुखसार ने पुलिस को बताया कि कार की रफ्तार तेज थी, जिससे उसकी बेटी को गंभीर चोटें आईं. उसने बताया, “हमने पहले उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया और फिर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

उसे सिर में गंभीर चोटें आई थीं. ”रुखसार ने पुलिस को यह भी बताया कि कार चालक बच्ची को टक्कर मारने के बाद भाग गया. बच्ची की मां ने दावा किया, “हमने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पुलिस के साथ साझा कर दिया है. ”