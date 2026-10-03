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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनीतू मैम ने की अखिलेश यादव की तारीफ, कहा- 'आपने लैपटॉप दिया, आज तो बाबा पर्ची…'

नीतू मैम ने की अखिलेश यादव की तारीफ, कहा- 'आपने लैपटॉप दिया, आज तो बाबा पर्ची…'

लखनऊ में संकल्प शिक्षक-अभ्यर्थी संवाद में चर्चित टीचर नीतू मैम ने अखिलेश यादव और उनकी सरकार की तारीफ की. वहीं योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 03 Oct 2026 10:46 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित 'संकल्प शिक्षक-अभ्यर्थी संवाद' कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क में आयोजित किया गया. समाजवादी पार्टी के शिक्षक अभ्यर्थी संवाद कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान चर्चित शिक्षिका नीतू सिंह ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की.

नीतू मैम ने कहा, "आज अखिलेश यादव को देखकर मुझे 2013 का समय याद आ गया. उस समय आपकी सरकार ने लैपटॉप बंटवाया था. अब आप सोच सकते हैं कि 13 साल पहले का जो विजन था और आज कोई पर्ची वाला बाबा भविष्य तय कर रहा.

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उन्होंने आगे कहा, "आज हम पाखंड और चमत्कार के बीच में फंसे हुए हैं. भक्ति करो चमत्कार पाओगे और आपका सब कुछ भला हो जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "आज हम देखते हैं कि हमारे युवा बहुत परेशान और त्रस्त हैं और यूपी में रोजगार के जो हालात हैं वो देखकर बहुत निराशा होती है."

 

 
 
 
 
 
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नीतू मैम ने अपने संबोधन में और क्या कहा?

नीतू मैम ने अपने संबोधन में कहा, "यूपी में परीक्षा के लिए कोई भी कैलेंडर नहीं है. कब नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके पहले ही मामला कोर्ट में चला जाता है. क्योंकि हमेशा आयोग 5 से 7 सवाल ऐसे गलत देता है कि इनमें आपस में ही संघर्ष रहता है कि भर्ती बोर्ड कुछ और जवाब देता है और कहीं ओर से उसका कुछ अलग जवाब मिलता है. इस बीच बच्चे पिस जाते हैं."

नीतू सिंह ने आगे कहा, "यूपी टीईटी जिसका पेपर हर साल दो बार होना चाहिए. वो 5 साल में एक बार आता है. सुपर टीईटी में जहां 1 लाख 26 हजार भर्तियां आ सकती थीं वहां सिर्फ 11 हजार 500 भर्ती देकर सरकार बहुत खुश है कि हमने भर्तियां दे दीं.

उन्होंने आगे कहा, "आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो और मैं आप लोगों का साथ देने खूब प्रयास करती हूं. कई बार मेरा सरकार से टकराव हो जाता है. मैं कभी भी सरकार से टकराव नहीं करती हूं लेकिन क्या करूं कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं खुद ही आगे आ जाती हूं."

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 03 Oct 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS LUCKNOW NEWS
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