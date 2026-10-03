नीतू मैम ने की अखिलेश यादव की तारीफ, कहा- 'आपने लैपटॉप दिया, आज तो बाबा पर्ची…'

समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित 'संकल्प शिक्षक-अभ्यर्थी संवाद' कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2026 को लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया पार्क में आयोजित किया गया. समाजवादी पार्टी के शिक्षक अभ्यर्थी संवाद कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान चर्चित शिक्षिका नीतू सिंह ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की.

नीतू मैम ने कहा, "आज अखिलेश यादव को देखकर मुझे 2013 का समय याद आ गया. उस समय आपकी सरकार ने लैपटॉप बंटवाया था. अब आप सोच सकते हैं कि 13 साल पहले का जो विजन था और आज कोई पर्ची वाला बाबा भविष्य तय कर रहा.

उन्होंने आगे कहा, "आज हम पाखंड और चमत्कार के बीच में फंसे हुए हैं. भक्ति करो चमत्कार पाओगे और आपका सब कुछ भला हो जाएगा." उन्होंने आगे कहा, "आज हम देखते हैं कि हमारे युवा बहुत परेशान और त्रस्त हैं और यूपी में रोजगार के जो हालात हैं वो देखकर बहुत निराशा होती है."

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नीतू मैम ने अपने संबोधन में और क्या कहा?

नीतू मैम ने अपने संबोधन में कहा, "यूपी में परीक्षा के लिए कोई भी कैलेंडर नहीं है. कब नियुक्ति पत्र मिलेगा उसके पहले ही मामला कोर्ट में चला जाता है. क्योंकि हमेशा आयोग 5 से 7 सवाल ऐसे गलत देता है कि इनमें आपस में ही संघर्ष रहता है कि भर्ती बोर्ड कुछ और जवाब देता है और कहीं ओर से उसका कुछ अलग जवाब मिलता है. इस बीच बच्चे पिस जाते हैं."

नीतू सिंह ने आगे कहा, "यूपी टीईटी जिसका पेपर हर साल दो बार होना चाहिए. वो 5 साल में एक बार आता है. सुपर टीईटी में जहां 1 लाख 26 हजार भर्तियां आ सकती थीं वहां सिर्फ 11 हजार 500 भर्ती देकर सरकार बहुत खुश है कि हमने भर्तियां दे दीं.

उन्होंने आगे कहा, "आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो और मैं आप लोगों का साथ देने खूब प्रयास करती हूं. कई बार मेरा सरकार से टकराव हो जाता है. मैं कभी भी सरकार से टकराव नहीं करती हूं लेकिन क्या करूं कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं खुद ही आगे आ जाती हूं."

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