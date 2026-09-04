स्वतंत्र भारद्वाज पर निशु आजाद का बयान, कहा- दिल्ली पुलिस पागल बना रही है
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान निशु आजाद के पिता संजय कुमार के संदर्भ में स्वतंत्र भारद्वाज नाम के शख्स ने दावा किया कि उसने कड़े से हमला किया था.
स्वतंत्र भारद्वाज का वीडियो वायरल होने के बीच निशु आजाद ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली पुलिस पागल बना रही है. निशु आजाद ने एक वीडियो में कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज का एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, उसमें वो खुद एक्सेप्ट कर ररह है कि कि उसने मेरे पिता का सिर फोड़ा था. धारा 307 लगनी चाहिए थी लेकिन केस कमजोर हुआ. जब उसने सिर फोड़ा था तभी हमने एफआईआर कराई थी लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर रही है. पुलिस पागल बना रही है. वह सिर्फ मेडिकल के नाम पर घुमा रही है.
निशु ने वीडियो में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लेते हुए कहा कि अब मुझे सिर्फ राहुल गांधी से उम्मीद है कि वह मेरी मदद करेंगे.
निशू आजाद मामले में CJP को मिला नगीना सांसद चंद्रशेखर का साथ, पहुंचे थाने, सामने आई तस्वीर
बता दें इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. उस एफआईआर में पुलिस बता चुकी है कि संजय कुमार को गंभीर चोट नहीं लगी थी. संभावना है कि पुलिस चार्जशीट में नई धाराएं जोड़ सकती है लेकिन तब भी उसे यह बताना होगा कि एफआईआर में धारा क्यों नहीं जोड़ी गई?
इस मामले में आजाद समाज पार्टी - कांशी राम के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पहुंचे. वह CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका का समर्थन करने आए हैं, जो अपनी नेता निशु आजाद और उनके पिता संजय के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं.