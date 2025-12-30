हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनैनीताल में हुड़दंग करने वालों की नहीं होगी खैर, न्यू ईयर से पहले पुलिस का हाई अलर्ट

नैनीताल में हुड़दंग करने वालों की नहीं होगी खैर, न्यू ईयर से पहले पुलिस का हाई अलर्ट

Nainital New Year Celebration 2026: नैनीताल में न्यू ईयर पर पुलिस का हाई अलर्ट है. मालरोड में अमेरिकन 'सेगवे' सैल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त कर रही है. पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया है.

By : कमल जगाती | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Dec 2025 11:18 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तराखंड के नैनीताल में न्यू ईयर की पहली रात से ही पुलिस गश्त शुरू हो गई है. पुलिस नैनीताल की मॉल रोड में अमेरिकन 'सेगवे' सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर से गश्त कर रही है. हर साल नैनीताल और मसूरी समेत पहाड़ के पर्यटन स्थलों में न्यू ईयर मनाने वाले सैलानी पहुंचते हैं. वहीं नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी.

बड़ी संख्या में पहुंचे इन सैलानियों में कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद होते हैं. जो रंग में भंग डालने का काम करते हैं. ये लोग शराब पीकर जहां तहां लड़ाई और उपद्रव करते हैं. कई जगह इनका स्थानीय व्यापारियों और निवासियों से झगड़ा भी हो जाता है.

अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती

पिछले कुछ वर्षों से पुलिस सैलानियों की इस बड़ी संख्या को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाता है. एस.एस.पी.की ब्रीफिंग के बाद सीजनल ड्यूटी पर आए इन पुलिस कर्मियों को लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए तैनात किया जाता है.

पुलिस ने अमेरिकन 'सेगवे' सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर सड़क पर उतारा

इस वर्ष भी पुलिस ने मॉल रोड में एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाने वाला अमेरिकन 'सेगवे' सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर सड़क पर उतारा है, ताकि शीघ्र घटनास्थल तक पहुंचा जा सके. नैनीताल के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस विशेष निगरानी करती है.

इनमें, मॉल रोड, फ्लैट्स मैदान, पवेलियन की सीढ़ियां, मस्जिद तिराहा, शेरवानी, अयारपाटा, तल्लीताल में ठंडी सड़क, फांसी गधेड़ा, शेर का डांडा आदि शामिल हैं. पुलिस कई टोलियों में गश्त कर रही है, एक टोली सी.ओ.रविकांत सेमवाल के नेतृत्व में और दूसरी एस.पी.क्राइम जगदीश चंद्रा के नेतृत्व में कोतवाल हरीश चंद पंत और थानाध्यक्ष तल्लीताल मनोज नायल के साथ गश्त कर रही है.

नए साल के जश्न को लेकर पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने हर चौराहे, सक्रिय सड़क और क्रॉसिंग में एस.आई. के नेतृत्व में पुलिस जवान नियुक्त किए हैं. पुलिस का साफ कहना है कि सैलानी अपनी हद समझें और शराब पीकर हुड़दंग न करें. बताया गया कि नैनीताल आने वाले मार्गों में भी बाहरी वाहनों की तगड़ी चेकिंग की जा रही है. किसी को भी नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने दिया जा रहा है.

Published at : 30 Dec 2025 11:18 PM (IST)
Happy New Year Nainital Police New Year Eve UTTARAKHAND NEWS New Year 2026 Nav Varsh
