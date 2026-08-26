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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNepal Flash Flood के बीच महाराजगंज में अलर्ट, गंडक की निगरानी जारी, प्रशासन ने किया अलर्ट

Nepal Flash Flood के बीच महाराजगंज में अलर्ट, गंडक की निगरानी जारी, प्रशासन ने किया अलर्ट

Nepal Flash Flood के बीच महाराजगंज जिले में अलर्ट जारी किया गया है. गंडक नदी की निगरानी शुरू कर दी गई है. साथ ही प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है.

Written By : संजय कुमार पांडेय |  Updated at : 26 Aug 2026 05:15 PM (IST)
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नेपाल के रसुवा जिले के सीमावर्ती टिमुरे क्षेत्र में तिब्बत की ओर से अचानक अत्यधिक मात्रा में जलप्रवाह हो गया. इस कारण भोटेकोशी नदी में आकस्मिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने, टिमुरे बाजार एवं आसपास के नदी तटीय क्षेत्रों में क्षति की प्रारंभिक सूचना के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश स्थित महाराजगंज में जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है. सूचनाओं के अनुसार बुधवार को सुबह लगभग 09:00 बजे नेपाल के टिमुरे क्षेत्र में अचानक आए अत्यधिक जलप्रवाह के कारण भोटेकोशी नदी का जलस्तर बढ़ा है.

उक्त जलप्रवाह का प्रभाव आगे भोटेकोशी–त्रिशूली नदी तंत्र के माध्यम से निचले क्षेत्रों में पड़ने की संभावना को देखते हुए जनपद में गंडक नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है. जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित तहसीलों, राजस्व विभाग, पुलिस, एसडीआरएफ तथा अन्य संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

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नागरिकों से विशेष अपील

नदी तटीय एवं निचले क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखते हुए आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं. जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों से विशेष अपील की गई है कि नदी तटीय एवं निचले क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से नदी, नालों अथवा जलभराव वाले क्षेत्रों के समीप न जाएं.

जलस्तर बढ़ने या प्रशासन द्वारा चेतावनी जारी किए जाने की स्थिति में तत्काल सुरक्षित एवं ऊंचे स्थानों की ओर चले जाएं. बच्चों, बुजुर्गों तथा पशुओं को नदी एवं जलभराव वाले क्षेत्रों के आसपास जाने से रोकें.किसी भी प्रकार की अफवाह अथवा अपुष्ट सूचना पर विश्वास न करें और केवल जिला प्रशासन द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें. जिला प्रशासन द्वारा स्थिति पर 24×7 निगरानी रखी जा रही है. किसी भी आपात स्थिति में नागरिक जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (DEOC), महाराजगंज से तत्काल संपर्क कर सकते हैं. साथ ही आपातकालीन संपर्क नंबर 05523-222162, 1077-आपदा हेल्पलाइन, 9628819145, 9621333537 पर सम्पर्क कर आवश्यक सूचना अथवा सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

Published at : 26 Aug 2026 05:12 PM (IST)
Tags :
Nepal News UP NEWS Maharajganj News
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