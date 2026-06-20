गाजियाबाद: NEET एग्जाम से पहले एक और छात्र ने की आत्महत्या, सुसाइड से पहले बनाया वीडियो
Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद के विजयनगर में NEET अभ्यर्थी 22 वर्षीय जतिन कुमार ने परीक्षा से पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को एक वीडियो मिला है, जिसकी जांच की जा रही है.
गाजियाबाद में NEET परीक्षा की तैयारी कर रहे 22 वर्षीय युवक जतिन कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना विजयनगर थाना क्षेत्र की है. युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो की भी पड़ताल कर रही है.
पुलिस के मुताबिक 19 जून को सुबह करीब 8 बजे विजयनगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और परिवार के लोगों को घटना की जानकारी दी गई. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई.
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सुसाइड से पहले बनाया था वीडियो
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया था. पुलिस अब उस वीडियो की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की जा रही है. साथ ही आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया सामने?
जतिन कुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण "Asphyxia due to antemortem hanging" बताया गया है. युवक की मौत जीवित अवस्था में फांसी लगने के बाद दम घुटने से हुई.
रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं जो मौत के किसी अन्य कारण की ओर इशारा करते हों. पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया है कि मौत फांसी के कारण हुई. फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
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इस मामले पर सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर उपासना पाण्डेय ने बताया कि युवक द्वारा आत्महत्या से पहले बनाए गए वीडियो की जांच की जा रही है. इसके अलावा अन्य सभी पहलुओं की भी जांच जारी है. फिलहाल इलाके में शांति और कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है.