नौगांवा सादात सीट पर 2027 में क्या होगा? तेजी से बदल रहे सियासी समीकरण, बसपा करेगी खेल!

नौगांवा सादात सीट की विधानसभा संख्या 40 है. नौगांवा सादात अमरोहा जिले की एक विधानसभा सीट है. नौगांवा सादात अपने आम के बागों के लिए मशहूर है. 2012 में सपा, 2017 में बीजेपी और 2022 में सपा ने नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की. 2022 में सपा के समरपाल सिंह विधायक बने.

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नौगांवा सादात से पूर्व सांसद देवेन्द्र नागपाल को प्रत्याशी बनाया था. बसपा ने शादाब खान और कांग्रेस ने रेखा रानी को टिकट दिया था.

नौगांवा सादात मुस्लिम, क्षत्रिय, जाट और सैनी बाहुल्य विधानसभा सीट मानी जाती है. यहाँ गुर्जर भी ठीक ठाक संख्या में हैं.

2026 में एसआईआर के बाद नौगांवा सादात सीट पर 3,15,999 मतदाता बचे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव के समय नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर 3,32,467 मतदाता थे. एसआईआर के बाद नौगांवा विधानसभा सीट पर 16,468 वोट घटे हैं.

2022 के विधानसभाव चुनाव में नौगांवा विधानसभा सीट के चुनाव नतीजे-

1. सपा- 1,08,497

2. बीजेपी- 1,01,957

3. बसपा- 28,688

4. कांग्रेस- 1,613

2022 के विधानसभा चुनाव में नौगांवा विधानसभा सीट पर सपा ने जीत हासिल की. सपा के समरपाल सिंह ने बीजेपी के देवेन्द्र नागपाल को लगभग 7 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. सपा को 44.31 प्रतिशत और बीजेपी को 41.64 फीसदी वोट मिले. दोनों दलों के बीच लगभग 2.67 फीसदी का अंतर रहा.

2022 के विधानसभा चुनाव में नौगांवा सीट पर बसपा को लगभग 28 हजार वोट मिले. कांग्रेस का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक रहा और सिर्फ 1,612 वोट ही ले पाई.

2022 के विधानसभा चुनाव में नौगांवा सीट से सपा ने जाट और बीजेपी ने गुर्जर उम्मीदवार को टिकट दिया था. सपा को मुस्लिम, जाट और यादव वोट मिले. बीजेपी को भी जाट, गुर्जर, समेत ओबीसी का वोट मिला. सामान्य वर्ग का वोट भी बीजेपी के ही साथ गया. एससी मतदाता बसपा के साथ गए. हालांकि एससी समाज का कुछ वोट बीजेपी को मिला.

सपा को लगभग 30 प्रतिशत के पास ही जाट वोट मिल पाया. शेष जाट वोट बीजेपी के ही पास गया. दिलचस्प बात यह है कि आरएलडी से गठबंधन के बाद भी सपा को पूरा जाट वोट नहीं मिला. सपा का प्रत्याशी जाट समाज से था, इसलिए लगभग 30 फीसदी वोट लेने में कामयाब दिखाई पड़े.

2022 के विधानसभा चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए. 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अमरोहा लोकसभा सीट से कंवर सिंह तंवर और सपा-कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस के दानिश अली चुनाव लड़े. 2024 में सपा कांग्रेस और बीजेपी आरएलडी का गठबंधन था.

2024 लोकसभा चुनाव में नौगांवा विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. बीजेपी- 97,299

2. कांग्रेस-सपा गठबंधन- 93,021

3. बसपा- 30,970

2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नौगांवा विधानसभा सीट लगभग 4 हजार वोटों से जीत ली. बीजेपी के कंवर सिंह तंवर ने कांग्रेस के दानिश अली को चुनाव हराया दिया. 2022 विधानसभा चुनाव में सपा यह विधानसभा सीट जीती थी लेकिन 2024 में कांग्रेस नौगांवा विधानसभा सीट हार गई. वजह साफ है कि 2022 में सपा ने जाट समाज के नेता को प्रत्याशी बनाया था और 2024 में कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे. बीजेपी ने 2024 में गुर्जर समाज के नेता को टिकट दिया था.

2022 के मुकाबले 2024 में नौगांवा सीट पर बीजेपी और सपा दोनों के वोट कम हुए हैं और बसपा का वोट लगभग 2 हजार की संख्या में बढ़ा है.

2024 लोकसभा चुनाव में नौगांवा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली को सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट ही मिल पाए. इसके अलावा दानिश अली किसी भी समाज का वोट नहीं ला पाए. बीजेपी को गैर यादव ओबीसी, सामान्य वर्ग और एससी समाज का भी कुछ वोट हासिल हुआ. बसपा अपने काडर वाले एससी वोट को लेने में कामयाब रही.

यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि विशाल विश्लेषण में अब तक हम 40 विधानसभा सीटों की चर्चा कर चुके हैं. इन 40 सीटों में से सिर्फ नगीना लोकसभा सीट की 5 विधानसभा सीट छोड़कर किसी भी विधानसभा में एससी वोट बसपा से नहीं हटा. बसपा को अपना मूल वोट मिला है.

नौगांवा सादात विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.20 लाख

2. एससी- 45 हजार

3. क्षत्रिय- 30 हजार

4. जाट- 35 हजार

5. सैनी- 30 हजार

6. गुर्जर- 20 हजार

7. यादव- 12 हजार

8. पाल- 8 हजार

9. प्रजापति- 6 हजार

10. कश्यप- 5 हजार

11. ब्राह्मण- 3 हजार

12. वैश्य- 3 हजार

13. त्यागी- 1 हजार

नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं. दूसरे नंबर पर एससी मतदाता हैं, जिसमें लगभग 40 हजार बसपा के काडर वाले समर्थक माने जाते हैं. जाट और क्षत्रिय वोट 30-30 हजार से ज्यादा हैं. सैनी समेत पिछड़ा वर्ग का वोट लगभग 81 हजार के पास है और अगर इसमें जाट वोट जोड़ दें तो यह एक लाख के पार हो जाता है. सामान्य वर्ग का वोट भी 35 हजार से ज्यादा है.

2027 विधानसभा चुनाव प्रत्याशी चयन और सामाजित समीकरण ही बीजेपी और सपा के बीच राजनीतिक लड़ाई का प्रमुख हथियार होगा.