पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में होंगे शामिल, फूल बाबू भी आएंगे अखिलेश यादव के साथ

उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है. पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबरों ने सियासी पारा बढ़ा दिया है. बताया जा रहा है कि 15 फरवरी को वह औपचारिक रूप से सपा का दामन थाम सकते हैं.

हाल ही में उन्होंने 24 जनवरी को कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और 4 फरवरी तक अपने अगले राजनीतिक कदम का ऐलान करने की बात कही थी. सूत्रों के मुताबिक, उनके साथ करीब नेता और कई पूर्व विधायक भी सपा में शामिल हो सकते हैं. इन सभी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे.

कई दिनों से लगाए जा रहे थे कयास!

बता दें कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी कांग्रेस छोड़ने से पहले बसपा में थे. उन्होंने बसपा से भी इस्तीफे के बाद कहा था कि राजनीति अपनी जगह है और संस्कार अपनी जगह है. उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मायावती खुद बुलाती हैं या संदेश भिजवाती हैं तो वह मिलने जरूर जाएंगे, हालांकि बसपा की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है. हालांकि अब सपा में शामिल होने की खबरों ने साफ कर दिया है कि उनका अगला ठिकाना लगभग तय माना जा रहा है.

बसपा के अनीस अहमद भी थामेंगे सपा का दामन

इसी कड़ी में बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू भी 15 फरवरी को सपा में शामिल हो सकते हैं. फूल बाबू पहले बहुजन समाज पार्टी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री रह चुके हैं और पीलीभीत व आसपास के जिलों में उनका प्रभाव माना जाता है. वह कुछ समय पहले अखिलेश यादव से मुलाकात भी कर चुके हैं. इसके अलावा अपना दल (S) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के भी सपा में आने की चर्चा है, जिससे सपा को सामाजिक समीकरण मजबूत करने में मदद मिल सकती है.

अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को आधार मानें तो उत्तर प्रदेश में सपा का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा था. बेहतर नतीजों के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं. ऐसे में बड़े चेहरों का पार्टी में शामिल होना सपा की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत में और भी उलटफेर देखने को मिल सकते हैं.