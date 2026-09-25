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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: नरेंद्रनगर सीट पर कांग्रेस-BJP से किसकी दावेदारी मजबूत?

उत्तराखंड: नरेंद्रनगर सीट पर कांग्रेस-BJP से किसकी दावेदारी मजबूत?

उत्तराखंड की गढ़वाल जिले की नरेंद्रनगर सीट अनारक्षित है. आज यह विधानसभा सीट राज्य की सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाइयों में शुमार हो चुकी है. आइए इस सीटे के पिछले चुनावी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं.

Written By : आलोक सेमवाल, देहरादून |  Updated at : 25 Sep 2026 03:54 PM (IST)
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उत्तराखंड की सियासी बिसात पर टिहरी गढ़वाल जिले की नरेंद्रनगर सीट एक ऐसा मैदान बनती जा रही है, जहां बीजेपी का पुराना दबदबा अब हर चुनाव में सिकुड़ता नजर आ रहा है. गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यह सीट अनारक्षित है. यह सीट एक वक्त पर टिहरी रियासत के नरेंद्र शाह के नाम पर बसे कस्बे से पहचानी जाती थी, हालांकि आज यह विधानसभा सीट राज्य की सबसे दिलचस्प चुनावी लड़ाइयों में शुमार हो चुकी है.

पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर एक नजर 

पिछले विधानसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी के पास थी और बीजेपी के सुबोध उनियाल ने 27430 वोट यानी 47.83% मत पाकर जीत दर्ज की थी. हालांकि कांग्रेस के ओम गोपाल रावत ने उन्हें कड़ी टक्कर दी और 25632 वोट हासिल किए थे. दोनों के बीच फासला महज 1798 वोटों का रहा था. गौरतलब है कि किसी भी लिहाज से यह जीत आरामदेह नहीं कही जा सकती , यह मुकाबला अचानक से ही इतना करीबी नहीं हुआ. 2017 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे सुबोध उनियाल ने 24,104 वोट मिले थे जबकि निर्दलीय लड़े ओम गोपाल रावत को 19132 वोट मिले थे.

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इस चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हिमांशु बिजल्वान महज 8.23 प्रतिशत वोट ही जुटा पाए थे और तीसरे स्थान पर रहे. सीट के राजनीतिक इतिहास पर जाएं तो दिलचस्प उतार-चढ़ाव मिलते हैं. 2002 में सुबोध उनियाल खुद कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और 2007 में क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल के ओम गोपाल रावत ने बाजी  मारी और उसके बाद 2012 से अब तक सुबोध उनियाल लगातार तीन बार बीजेपी के झंडे तले चुनाव जीत रहे हैं. फिर भी 2022 के नतीजे इस बात का साफ संकेत देते हैं कि नरेंद्रनगर अब बीजेपी के लिए पहले जैसी सेफ सीट नहीं रह गई है.

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2027 विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित नहीं

2027 में प्रस्तावित अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी किसी भी दल ने औपचारिक रूप से उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं. हालांकि मौजूदा राजनीतिक रुझान से तस्वीर काफी हद तक साफ नजर आ रही है. बीजेपी की ओर से मंत्री सुबोध उनियाल की चौथी बार दावेदारी लगभग तय मानी जा रही है. वहीं कांग्रेस के खेमे में ओम गोपाल रावत की दावेदारी को मजबूत माना जा रहा है.

गौरतलब है कि नरेंद्रनगर विधानसभा की सीट दोबारा जीत पाना बीजेपी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. हालांकि इस चुनावी रण में नरेंद्रनगर की जानता किस पर भरोसा जताती है यह देखना भी दिलचस्प होगा.

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 25 Sep 2026 03:50 PM (IST)
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