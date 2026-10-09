वाराणसी में शूटिंग के लिए आए थे नाना पाटेकर, सादगी ने जीत लिया था दिल

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार 8 अक्टूबर की सुबह गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया. ये ख़बर जैसे ही उनके फैंस को मिली वो अवाक रहे गए. किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ कि उनका चहेता स्टार अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं. नाना पाटेकर का वाराणसी से भी ख़ास रिश्ता बन चुका था, जब वो यहां शूटिंग के लिए आए थे. इस दौरान उनकी सादगी ने हर किसी को अपना बना लिया था.

बीते कुछ वर्षों से अभिनेता नाना पाटेकर का फिल्म वनवास, जॉर्नी की शूटिंग को लेकर वाराणसी आते-जाते रहते थे. वह वाराणसी के चर्चित जगह पर शूटिंग करते हुए देखे गए. इस दौरान फैंस के साथ उनकी तस्वीर भी खूब चर्चा में रही.

शूटिंग के लिए वाराणसी आए थे नाना पाटेकर

दरअसल साल 2023 में नाना पाटेकर एक फिल्म को लेकर वाराणसी के कैंटोनमेंट में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उनसे देश के अलग-अलग विषयों पर भी सवाल पूछा गया तो नाना ने कुछ सवालों से दूरी बनाई. क्योंकि उनका मानना था कि वह किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते. लेकिन अपने मजाकिया अंदाज में सभी को हंसाना नहीं भूले. बनारस की संस्कृति और पुरानी परंपराओं की खूब तारीफ की. अपनी मिट्टी से जुड़े रहने की सलाह भी दी.

नाना पाटेकर ने कहा कि बनारस में फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ है. उन्होंने मीडिया के सवाल के दौरान अपने साथी कलाकारों को भी पूरा मौका दिया और सपोर्ट करते दिखाई दिए. सबसे खास पल तो तब रहा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद उन्हें कहीं निकलना था लेकिन वहां मौजूद अधिकांश लोग नाना पाटेकर के साथ फोटो खिंचवाना चाहते थे और नाना पाटेकर बिना असहज हुए सभी के साथ फोटो खिंचवाते दिखाई दिए. इतना ही नहीं भागमभाग होने के बाद भी किसी के साथ तो वह इस अंदाज में बात करते जैसे उससे कितना पुराना परिचय हो.

फैंस के साथ दिल खोलकर खिंचाई फोटो

लोगों ने यह भी बताया कि उस दिन नाना बहुत जल्दी में थे. लेकिन, जाते-जाते वह लोगों से खाना खाने के लिए भी पूछना नहीं भूले. वह किसी मांगलिक आयोजन की तरह लोगों से यह कहते सुने गए कि खाना खाया आपने! सबसे बड़ी बात की इतने बड़े कलाकार होते हुए भी उनके पास पहुंचने में लोगों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी, जो बाकी कलाकारों से नाना पाटेकर को अलग बनाती है. 8 अक्टूबर को नाना पाटेकर के निधन के बाद काशी में भी लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी.