Uttarakhand News: नैनीताल में ट्रैफिक जाम से राहत, 70+ ‘ट्रैफिक आई’ से होगी निगरानी, 17 जगहों पर स्मार्ट डिवाइस
Uttarakhand News In Hindi: उत्तराखण्ड सरकार ने नैनीताल में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है.
उत्तराखण्ड सरकार ने पर्यटन नगरी नैनीताल में बढ़ते यातायात दबाव और जाम की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ के निर्देश पर कुमाऊं परिक्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की पहल शुरू की है. इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक यातायात व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़कर अधिक प्रभावी और सुचारु बनाना है.
'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' चरणबद्ध तरीके से लागू
इस परियोजना के तहत 'इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ITMS) को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. पहले चरण में नैनीताल के 17 प्रमुख स्थानों और पार्किंग क्षेत्रों में 37 'ट्रैफिक आई' डिवाइस लगाने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है. ये डिवाइस ट्रैफिक की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे, जिससे रियल टाइम डेटा प्राप्त किया जा सकेगा.
पूरी योजना का दायरा इससे भी बड़ा है. कुल मिलाकर 70 से अधिक 'ट्रैफिक आई' डिवाइस विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए जाने की योजना है. इसके लिए लगभग 69 लाख रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है. यह निवेश पर्यटन और स्थानीय यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
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'ट्रैफिक आई' डिवाइस से सड़कों पर होगी निगरानी
इस अत्याधुनिक प्रणाली को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के तकनीकी सहयोग से विकसित किया गया है. 'ट्रैफिक आई' डिवाइस के माध्यम से सड़कों और पार्किंग स्थलों पर वाहनों की संख्या, पार्किंग की उपलब्धता और ट्रैफिक के दबाव की लगातार निगरानी की जा सकेगी. इससे प्रशासन को समय रहते निर्णय लेने में मदद मिलेगी और जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस तकनीक का परीक्षण पहले ही कुछ प्रमुख स्थानों पर किया जा चुका है. मेट्रोपोल पार्किंग, डीएसए पार्किंग, अशोक पार्किंग और सिविल कोर्ट क्षेत्र में ट्रायल के दौरान सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. इन परीक्षणों से यह स्पष्ट हुआ है कि यह सिस्टम ट्रैफिक मैनेजमेंट को काफी हद तक आसान और प्रभावी बना सकता है.
यातायात के लिहाज से इन इलाकों को चुना गया
प्रथम चरण में जिन स्थानों को चुना गया है, उनमें नारिमन तिराहा काठगोदाम, भीमताल मोड़, भवाली चौराहा, बारापत्थर, तल्लीताल और कालाढूंगी तिराहा जैसे यातायात के लिहाज से संवेदनशील इलाके शामिल हैं. इसके अलावा प्रमुख पार्किंग स्थलों को भी इस योजना में शामिल किया गया है, जहां अक्सर वाहनों का दबाव अधिक रहता है.
नैनीताल एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल होने के कारण यहां साल भर पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है. खासकर पर्यटन सीजन में यातायात व्यवस्था चरमरा जाती है. ऐसे में यह स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम जाम की समस्या को कम करने में अहम भूमिका निभा सकता है. कुल मिलाकर, यह पहल नैनीताल को एक स्मार्ट और व्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इससे न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि यहां आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर और सुगम यातायात अनुभव मिल सकेगा.
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Source: IOCL