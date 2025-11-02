नैनीताल में 60 फीट गहरी खाई में गिरा टेंपो ट्रैवलर, भीषण सड़क हादसे में दो की मौत और 15 घायल

उत्तराखंड के नैनीताल जिले में शनिवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र को दहला दिया. पर्यटकों से भरा एक टेंपो ट्रैवलर अचानक नियंत्रण खो बैठा और लगभग 60 फीट गहरी खाई में जा गिरा. हादसे में वाहन चालक समेत दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 पर्यटक गंभीर रूप से घायल हो गए.

यह दुखद घटना ज्योलीकोट के समीप दो गांव क्षेत्र के मटियाली बैंड के पास रात लगभग 12:30 बजे हुई. वाहन में दिल्ली के बदरपुर इलाके से आए कुल 17 लोग सवार थे, जो कैंची धाम में बाबा नीब करौरी के दर्शन कर वापसी के लिए दिल्ली लौट रहे थे.

पुलिस और स्थानीय लोगों ने चलाया रेस्क्यू अभियान

हादसे की सूचना मिलते ही ज्योलीकोट चौकी इंचार्ज श्याम सिंह बोरा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से लगभग दो घंटे तक चला रेस्क्यू अभियान चला कर सभी घायलों को खाई से बाहर निकाला गया. घायलों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया.

दो की मौत, 15 घायल, जांच जारी

अस्पताल में डॉक्टरों ने वाहन चालक सोनू सिंह, जो हरियाणा के रोहतक निवासी थे, और पर्यटक गौरव बंसल, जो दिल्ली के रहने वाले थे, को मृत घोषित कर दिया. बाकी घायलों का इलाज जारी है. हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है, जबकि प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

