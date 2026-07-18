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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनैनीताल में पत्थरबाज के दहशत में कई परिवार, 11 दिनों से बरसा रहा पत्थर; गश्त लगा रहे हैं लोग

नैनीताल में पत्थरबाज के दहशत में कई परिवार, 11 दिनों से बरसा रहा पत्थर; गश्त लगा रहे हैं लोग

Uttarakhand News In Hindi: नैनीताल में एक अज्ञात पत्थरबाज ने कई परिवारों को परेशान कर रखा है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति रात के अंधेरे और जंगल का फायदा उठा रहा है.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 18 Jul 2026 01:45 PM (IST)
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उत्तराखंड के नैनीताल शहर में एक अज्ञात पत्थरबाज ने कई परिवारों की नींद उड़ा दी है. शहर के मेविला, जिला पंचायत परिसर, सीमेंट हाउस, जीवाजी कॉटेज और आसपास के इलाकों में पिछले करीब 11 दिनों से रात के समय मकानों और टीन की छतों पर लगातार पत्थर फेंके जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं. लगातार हो रही पत्थरबाजी से स्थानीय लोगों में भय और नाराजगी बढ़ती जा रही है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति रात के अंधेरे और जंगल से सटे क्षेत्र का फायदा उठा रहा है. अधिकांश घटनाएं रात 8 बजे से 11 बजे के बीच हो रही हैं. अचानक छतों पर भारी पत्थर गिरने की आवाज से परिवार डरकर घरों से बाहर निकल आते हैं, लेकिन तब तक आरोपी अंधेरे में गायब हो जाता है.

कई मकान, होटल और सरकारी आवास निशाने पर

स्थानीय लोगों के मुताबिक अज्ञात व्यक्ति केवल एक घर को नहीं, बल्कि पूरे इलाके को निशाना बना रहा है. जिला पंचायत अध्यक्ष के आवास, स्टाफ क्वार्टर, जीवाजी कंपाउंड, कुर्मांचल होटल, होटल प्रिम रोज, गोदाम और सीमेंट हाउस के आसपास भी पत्थर गिरने की शिकायतें मिली हैं.

बताया जा रहा है कि पत्थर बिरला स्कूल रोड स्थित सीमेंट हाउस के पास जिला पंचायत की जंगल भूमि की ओर से फेंके जा रहे हैं. मौके पर मिले पत्थरों में निर्माण मलबे से निकाले गए पत्थर, टूटी टाइलें और सीमेंट के टुकड़े भी शामिल बताए जा रहे हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि पत्थरबाज आसपास जमा निर्माण सामग्री या मलबे का इस्तेमाल कर रहा है. 

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11 दिनों से जारी पत्थरबाजी, दहशत में परिवार

लगातार कई रातों से पत्थर गिरने के कारण प्रभावित परिवारों में डर का माहौल है. लोगों को आशंका है कि किसी दिन भारी पत्थर खिड़की या छत तोड़कर घर के भीतर गिर सकता है और किसी को गंभीर चोट पहुंच सकती है. टीन की छतों पर पत्थर गिरने की तेज आवाज से बच्चे और बुजुर्ग सबसे अधिक परेशान बताए जा रहे हैं. कई परिवार रात के समय घरों की लाइट बंद रखकर बाहर की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं. कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया है.

पुलिस की ओर से अब तक पत्थरबाज का पता नहीं लगाए जाने के बाद स्थानीय निवासियों ने स्वयं रात में गश्त शुरू कर दी है. लोग समूह बनाकर जंगल से सटे रास्तों, गलियों और खाली क्षेत्रों में नजर रख रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि उनका उद्देश्य आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले करना है, लेकिन अंधेरा, घना जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पत्थर फेंकने वाले की पहचान करना मुश्किल हो रहा है. कई बार लोगों ने पत्थर गिरने की आवाज के तुरंत बाद खोजबीन की, लेकिन मौके पर कोई नहीं मिला.

पुलिस को दी लिखित शिकायत, शरारत या किसी बड़ी घटना की तैयारी?

जिला न्यायालय में डीजीसी रेवेन्यू अधिवक्ता राजेश चंदोला के अनुसार उनके घर और आसपास के भवनों पर लगातार पत्थर फेंके गए हैं. उन्होंने बताया कि शुरुआत में पुलिस को मौखिक रूप से शिकायत दी गई थी, जिसके बाद पुलिस एक दिन क्षेत्र में पहुंची. स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाद में लिखित शिकायत और कई बार सूचना देने के बावजूद नियमित पुलिस गश्त नहीं हुई. 15 जुलाई की रात पत्थरबाजी होने पर लोगों ने आपातकालीन नंबर 112 पर फोन किया. दो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक पत्थर फेंकने वाला वहां से जा चुका था और पत्थरबाजी भी बंद हो चुकी थी. 

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति केवल शरारत कर रहा है, किसी परिवार को डराना चाहता है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है. लगातार कई इलाकों और भवनों को निशाना बनाए जाने से मामला सामान्य शरारत से अधिक गंभीर दिखाई दे रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आरोपी जल्द नहीं पकड़ा गया तो किसी भी समय गंभीर हादसा हो सकता है. पत्थर लगने से किसी राहगीर, बच्चे या घर की छत पर मौजूद व्यक्ति की जान भी खतरे में पड़ सकती है.

सीसीटीवी और अतिरिक्त पुलिस गश्त की मांग

क्षेत्रवासियों ने संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, जंगल की ओर जाने वाले रास्तों की जांच करने और रात के समय नियमित पुलिस गश्त की मांग की है. उनका कहना है कि केवल सूचना मिलने के बाद पुलिस भेजना पर्याप्त नहीं है. पत्थरबाज को पकड़ने के लिए योजनाबद्ध तरीके से निगरानी करनी होगी.

लोगों ने निर्माण मलबे वाले स्थानों और संदिग्ध रास्तों पर भी नजर रखने की मांग की है. आसपास लगे निजी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने से आरोपी की आवाजाही या पहचान से जुड़ा कोई सुराग मिल सकता है.

पुलिस के सामने आरोपी की पहचान बड़ी चुनौती

पत्थरबाजी का समय लगभग तय होने के बावजूद आरोपी की पहचान न हो पाना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है. पहाड़ी शहर में घने पेड़, खाली जमीन और अंधेरी गलियां पत्थर फेंकने वाले को छिपने का मौका दे रही हैं.

अब स्थानीय लोगों की निगाह पुलिस की अगली कार्रवाई पर है. वे चाहते हैं कि किसी अनहोनी से पहले आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाए. फिलहाल इलाके के लोग भय के साए में रात बिता रहे हैं और स्वयं गश्त कर अपने परिवारों तथा मकानों की सुरक्षा करने को मजबूर हैं.

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 18 Jul 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Uttarakhand Police Nainital News UTTARAKHAND NEWS
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