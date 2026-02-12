उत्तराखंड: सड़क हादसे में शहीद जवान के परिजनों को 29 लाख का मुआवजा, HC ने बरकरार रखा आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वर्ष 2011 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवान के परिजनों को दिए गए मुआवजे को बरकरार रखते हुए राज्य परिवहन निगम की अपील खारिज कर दी है. एकलपीठ के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने पिथौरागढ़ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा पारित आदेश को सही ठहराया. अधिकरण ने मृतक जवान के परिवार को ब्याज सहित 28.91 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था.

मामले के अनुसार, भारतीय सेना की 5वीं गार्ड्स रेजिमेंट में तैनात नायक गणेश सिंह 7 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश के बरेली से उत्तराखंड के टनकपुर जा रहे थे. वह राज्य परिवहन निगम की बस में सफर कर रहे थे. यात्रा के दौरान बस चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई. हादसे में नायक गणेश सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई.

मृतक जवान के परिजनों ने दायर की थी याचिका

मृतक जवान के परिजनों ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे की याचिका दायर की थी. अधिकरण ने मामले की सुनवाई के बाद यह पाया कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई. इसके आधार पर अधिकरण ने परिवहन निगम को मृतक के आश्रितों को 28.91 लाख रुपये, जिसमें ब्याज भी शामिल है, अदा करने का आदेश दिया.

आदेश के खिलाफ परिवहन निगम ने दायर की अपील

इस आदेश के खिलाफ परिवहन निगम ने हाईकोर्ट में अपील दायर की. निगम की ओर से दलील दी गई कि दुर्घटना साइकिल सवार को बचाने के प्रयास में हुई और ट्रक गलत स्थान पर खड़ा था. हालांकि, अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया.

न्यायालय ने कहा कि निगम अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका. यहां तक कि बस चालक को भी गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया, जिससे निगम की दलील कमजोर पड़ गई.

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अधिकरण का निर्णय सही और न्यायसंगत है. अदालत ने कहा कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से हुई थी, इसलिए मुआवजा देने का आदेश उचित है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने परिवहन निगम की अपील खारिज कर दी और परिजनों को निर्धारित मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा.