उत्तराखंड में EVCL क्रिकेट लीग में फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों की ठगी, आयोजक गिरफ्तार

उत्तराखंड में गौलापार इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रस्तावित ईवीसीएल क्रिकेट लीग के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. नैनीताल पुलिस ने इस मामले में लीग आयोजक को गिरफ्तार करते हुए दो टीम मालिकों से करीब 32 लाख रुपये की ठगी का पर्दाफाश किया है. आयोजक ने बड़े खिलाड़ियों के नामों का झांसा देकर लाखों की ठगी की थी.

मामला काठगोदाम थाना क्षेत्र का है, जहां 5 फरवरी 2026 को हरियाणा निवासी हेमंत शर्मा और सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, गौलापार स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होने वाली ईवीसीएल (एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग) के आयोजक विकास ढाका ने उनसे टीम फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूल ली, लेकिन टूर्नामेंट आयोजित नहीं कराया.

फ्रेंचाइजी की फीस 50 लाख में बताई गयी

हेमंत शर्मा ने बताया कि उन्होंने ‘यूपी वॉरियर्स’ नाम की टीम खरीदी थी, जिसके लिए आयोजक ने पहले 50 लाख रुपये की फ्रेंचाइजी फीस बताई, बाद में डिस्काउंट का लालच देकर 30 लाख में सौदा तय किया गया. इसके एवज में हेमंत शर्मा ने 23 लाख रुपये नकद व अन्य माध्यमों से भुगतान किए. वहीं, पूर्व विधायक नारायण पाल ने ‘उत्तराखंड सोल्जर्स’ नाम से टीम खरीदी, जिसके लिए उनसे 9 लाख रुपये लिए गए. इसमें 3 लाख रुपये नकद और 6 लाख रुपये प्रचार-प्रसार व होर्डिंग्स पर खर्च किए गए.

एक फरवरी से होनी थी टूर्नामेंट की शुरुआत

टूर्नामेंट की शुरुआत 1 फरवरी 2026 को होनी थी, लेकिन तय तारीख के बाद भी लीग शुरू नहीं हुई. पूछताछ करने पर आयोजक टालमटोल करता रहा. बाद में जांच में सामने आया कि जिन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों-हरभजन सिंह, इरफान पठान सहित अन्य के नाम प्रचार में लिए गए थे, उन्हें इस आयोजन की कोई जानकारी ही नहीं थी.

शिकायत मिलने पर काठगोदाम थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी विकास ढाका को 6 फरवरी को मल्ला काठगोदाम से गिरफ्तार कर लिया. साथ ही आरोपी के लेनदेन से जुड़े दो बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है.