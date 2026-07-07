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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव में किसके साथ गठबंधन करेंगे चंद्रशेखर आजाद? नगीना सांसद ने साफ कर दी तस्वीर

यूपी चुनाव में किसके साथ गठबंधन करेंगे चंद्रशेखर आजाद? नगीना सांसद ने साफ कर दी तस्वीर

UP News: नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने यूपी विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया हैं, उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में वो किसके साथ चुनाव लड़ेंगे.

Written By : डॉ पंकज सिंह, रायबरेली |  Updated at : 07 Jul 2026 02:56 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने आया हैं. उन्होंने आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर बयान दिया है. आसपा सांसद ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को हराने के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उनकी पार्टी कभी बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी. 

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ये बयान रायबरेली में दिया जहां वो सलोन में हुए सड़क हादसे में मारे गए मेवालाल के परिवार से मिलने पहुंचे थे. चंद्रशेखर ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी से कर सकते हैं. हमने बीजेपी को छोड़कर किसी को भी गठबंधन से इनकार नहीं किया है.

यूपी चुनाव में किससे गठबंधन करेंगे चंद्रशेखर

चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं. जो राम के नाम पर लूट कर रहे हैं उनके साथ तो नहीं मिल सकते. लेकिन, पार्टी जो तय करेगी उसके हिसाब से फैसला होगा. जनता का गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन हैं. जनता ही सरकार बनाती है. पहले भी जनता ने सरकार बनाई थी लेकिन, इन्होंने जनता को ही कुचल दिया. 

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी चंदशेखर आजाद ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि इन्होंने तो लूट की पाइपलाइन लगा दी है. राम के नाम पर वोट लिया, नोट भी लिया और राम के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ किया. आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है कोई एसआईटी की जांच करा रहा है. मुझे एसआईटी की जाँच पर भी कोई भरोसा नहीं है. क्योंकि एसआईटी यूपी सरकार के अधीन है. 

उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जाँच हो तब पता चलेगा कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है. वो पैसा किस लिए दिया था और क्या किया गया. जब भी राजकाज बदलेगा तो एक-एक पैसे का हिसाब होगा. 

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About the author डॉ पंकज सिंह, रायबरेली

उत्तर प्रदेश के रायबरेली की राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं. स्पष्ट सोच और अभिव्यक्ति, पूर्वाग्रह न दिखा कर निष्पक्षता, तथ्यों की दोबारा जांच करके सटीकता निकालना खासियत है.
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Published at : 07 Jul 2026 02:56 PM (IST)
Tags :
Chandrashekhar Azad UP NEWS UP Election 2027
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