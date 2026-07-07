यूपी चुनाव में किसके साथ गठबंधन करेंगे चंद्रशेखर आजाद? नगीना सांसद ने साफ कर दी तस्वीर

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और यूपी की नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान सामने आया हैं. उन्होंने आगामी चुनाव में गठबंधन को लेकर बयान दिया है. आसपा सांसद ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को हराने के लिए किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, उनकी पार्टी कभी बीजेपी से गठबंधन नहीं करेगी.

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ये बयान रायबरेली में दिया जहां वो सलोन में हुए सड़क हादसे में मारे गए मेवालाल के परिवार से मिलने पहुंचे थे. चंद्रशेखर ने इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी से कर सकते हैं. हमने बीजेपी को छोड़कर किसी को भी गठबंधन से इनकार नहीं किया है.

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चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी के साथ हमारे वैचारिक मतभेद हैं. जो राम के नाम पर लूट कर रहे हैं उनके साथ तो नहीं मिल सकते. लेकिन, पार्टी जो तय करेगी उसके हिसाब से फैसला होगा. जनता का गठबंधन बहुत बड़ा गठबंधन हैं. जनता ही सरकार बनाती है. पहले भी जनता ने सरकार बनाई थी लेकिन, इन्होंने जनता को ही कुचल दिया.

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी चंदशेखर आजाद ने बड़ा हमला करते हुए कहा कि इन्होंने तो लूट की पाइपलाइन लगा दी है. राम के नाम पर वोट लिया, नोट भी लिया और राम के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ किया. आज एक दूसरे को बचाने के लिए कोई इस्तीफा दे रहा है कोई एसआईटी की जांच करा रहा है. मुझे एसआईटी की जाँच पर भी कोई भरोसा नहीं है. क्योंकि एसआईटी यूपी सरकार के अधीन है.

उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जाँच हो तब पता चलेगा कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है. वो पैसा किस लिए दिया था और क्या किया गया. जब भी राजकाज बदलेगा तो एक-एक पैसे का हिसाब होगा.

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