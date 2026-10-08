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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडनदवा कॉलेज के प्राचार्य मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी का निधन, अखिलेश ने जताया शोक

नदवा कॉलेज के प्राचार्य मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी का निधन, अखिलेश ने जताया शोक

लखनऊ स्थित दारुल उलूम नदवतुल उलमा के प्राचार्य और मशहूर इस्लामी विद्वान मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया. अखिलेश यादव ने परिवार को सांत्वना दी.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 08 Oct 2026 07:35 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित दारुल उलूम नदवतुल उलमा के प्रिंसिपल और मशहूर इस्लामी विद्वान मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी का बुधवार दोपहर करीब 3 बजे निधन हो गया. उनकी उम्र करीब 94 वर्ष थी. उनके निधन की खबर से नदवा परिसर में शोक का माहौल है. वहीं, इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी.

मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी लंबे समय तक दारुल उलूम नदवतुल उलमा से जुड़े रहे,. उन्होंने यहीं से शिक्षा हासिल की और बाद में बच्चों को पढ़ाने का काम भी किया. संस्थान के प्रिंसिपल भी रहे. 

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अखिलेश यादव पहुंचे, जताया शोक

मौलाना के निधन की सूचना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शोक जताया. अखिलेश यादव ने कहा कि मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी का निधन शिक्षा और धार्मिक क्षेत्र के लिए दुखद है. उनके निधन से उनके शिष्यों, शुभचिंतकों और उनसे जुड़े लोगों में शोक है. आज एक ऐसी शख्सियत का निधन हुआ है, जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इसी संस्थान की शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों को समर्पित किया है. इस्लामी शिक्षा और अरबी भाषा-साहित्य के क्षेत्र में उनकी अलग पहचान थी.

लखनऊ में हुआ जन्म, नदवा में पढ़े

मौलाना के करीबियों ने बताया कि उनका जन्म लखनऊ में ही हुआ था और उन्होंने नदवे से पढ़ाई की. फिर इसी संस्थान में छात्रों को पढ़ाया. नदवा से जुड़े आलम नकवी ने बताया कि मौलाना उनके उस्ताद थे. उन्होंने कहा कि नदवतुल उलमा की आज जो पहचान है, उसमें मौलाना का बड़ा योगदान रहा है. उन्होंने करीब 60 साल तक मस्जिद में इमामत की. जब मस्जिद में नमाज पढ़ाते थे तो उनकी आवाज काफी दूर तक सुनाई देती थी. उन्होंने मौलाना को बेहद नेकदिल इंसान बताते हुए उनके निधन पर गहरा दुख जताया.

देश-विदेश तक नदवा की पहचान

नदवा के छात्र कमाल ने बताया कि मौलाना का इंतकाल बुधवार दोपहर करीब 3 बजे हुआ. मौलाना ने नदवतुल उलमा की पहचान को सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि विदेशों में भी संस्थान की पहचान बनाने में योगदान दिया. उनके मुताबिक देश के अलग-अलग राज्यों से छात्र नदवा में पढ़ाई के लिए आते हैं और इसमें मौलाना जैसे विद्वानों की भूमिका रही है. कमाल ने आगे बताया कि मौलाना हमेशा हिंदू-मुस्लिम तहजीब और आपसी भाईचारे को हमेशा कायम रखा. 

इस्लामी शिक्षा और अरबी की थी जानकारी

समाजवादी प्रवक्ता पूजा शुक्ला ने बताया कि मौलाना सईदुर्रहमान आजमी नदवी का जाना शिक्षा क्षेत्र में बड़ी हानि है. वो इस्लामी शिक्षा और अरबी भाषा के विद्वान के रूप में जाने जाते थे. वर्ष 2019 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें मानद डी-लिट की उपाधि भी प्रदान की गई थी. वह हमेशा भाईचारा और मानवता की बात करते थे. 

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About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 08 Oct 2026 07:35 AM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
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