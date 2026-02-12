हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसऊदी अरब में मुजफ्फरनगर के युवक की आत्महत्या, पत्नी से वीडियो कॉल पर हुई थी बहस

सऊदी अरब में मुजफ्फरनगर के युवक की आत्महत्या, पत्नी से वीडियो कॉल पर हुई थी बहस

Muzaffarnagar News: 16 अगस्त 2025 को पहली बार सऊदी अरब जाकर फैमिली ड्राइविंग का काम शुरू करने गया था. लेकिन उसकी पहली यात्रा ही आखिरी साबित हो गयी. 4 फरवरी को पत्नी से वीडियो कॉल पर झगड़ा हुआ.

By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर | Updated at : 12 Feb 2026 10:40 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में मिमलाना रोड निवासी साजिद नामक युवक ने बीती 4 फरवरी को सऊदी अरब में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना उस वक़्त हुई जब साजिद अपनी पत्नी गुलअफशा से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था. इसी बीच दोनों में किसी बात पर बहस हो गयी और साजिद ने आत्मघाती कदम उठा लिया है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.

शव आने में देरी पर परिजन अब साजिद के शव को सऊदी अरब में ही दफनाने की बात कर रहे हैं. उनके मुताबिक वहां का प्रशासन शव भेजने में देरी कर रहा है. जिस कारण शब के खराब होने की संभावना है.

अगस्त 2025 में गया था सऊदी अरब

जानकारी के मुताबिक साजिद ने 16 अगस्त 2025 को पहली बार सऊदी अरब जाकर फैमिली ड्राइविंग का काम शुरू करने गया था. लेकिन उसकी पहली यात्रा ही आखिरी साबित हो गयी. साजिद की शादी 2020 में बरला गांव निवासी गुलअफशा से हुई थी और उनके दो छोटे बेटे हैं. परिवार का कहना है कि घर में कोई बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन वीडियो कॉल के दौरान हुई सामान्य बातचीत में कुछ ऐसा हुआ जिससे साजिद इतना नाराज हो गया कि उसने यह कदम उठा लिया.

साजिद के बड़े भाई मोहम्मद खालिद ने बताया कि 4 फरवरी को उसने फांसी लगाकर सुसाइड किया. कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है. घर में भी कोई विवाद नहीं था. वाइफ से नॉर्मल बात हुई, लेकिन अचानक खबर आई कि उसने सुसाइड कर लिया. पत्नी ने अपने भाई को फोन किया, फिर हमें पता चला.

सऊदी में शव दफनाने का इरादा

एक सप्ताह से अधिक समय बीट गया, लेकिन अभी साजिद का शव नहीं आ सका है. परिजनों के मुताबिक वहां कागजी कार्रवाई काफी लंबी है, इसलिए वक़त लग रहा है. खालिद के मुताबिक बुधवार को ही पोस्टमार्टम हुआ है. इसलिए कहीं शव खराब न हो जाए, सोच रहे हैं वहीँ दफना दिया जाए. भारतीय दूतावास को मेल भी किया जा चुका, लेकिन प्रक्रिया बहुत धीमे चल रही है. वहां एक और भाई व अन्य परिजन भी हैं.

और पढ़ें

About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
Read
Published at : 12 Feb 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Suicide News UP NEWS Muzaffarnagar News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Elections 2026 Voting: 'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़कीं शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़कीं शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
इंडिया
Bharat Bandh: आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh: Bangladesh चुनाव पर abp न्यूज़ की 'विशाल' व्करेज | Violence
Sansani: दिल्ली में कदम-कदम पर 'मौत के दरवाजे'! | Crime | Delhi News
Hindu Sangathan On Valentine's Day: वैलेंटाइन डे के खिलाफ हिंदू संगठनों का लट्ठ पूजन | ABP News | MP
Janhit with Chitra Tripathi: राहुल..मौका चूके या चौका ? | Rahul Gandhi | OM Birla | Parliament
America: Trump का 'टॉयलेट पेपर' पाकिस्तान ! | Pakistan News | International
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Elections 2026 Voting: 'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़कीं शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
'जबरन कराई जा रही वोटिंग, ये नकली चुनाव...', बांग्लादेश इलेक्शन पर भड़कीं शेख हसीना की पार्टी, कर डाली ये डिमांड
बिहार
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
पटना सिविल कोर्ट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की होनी है आज पेशी
इंडिया
Bharat Bandh: आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
आज बैंक, बाजार और स्कूल रहेंगे बंद... जानें- किसान संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने क्यों बुलाई हड़ताल
स्पोर्ट्स
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
नामिबिया मैच से पहले टीम इंडिया में फेरबदल, प्लेइंग 11 में होंगे दो चौंकाने वाले बदलाव
बॉलीवुड
Subedaar OTT Release: ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनिल कपूर की 'सूबेदार'? यहां जानें पूरी डिटेल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
'हमारे मजहब में इजाजत नहीं', वंदे मातरम् पर जारी गाइडलाइंस पर भड़के सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन
हेल्थ
Empty Stomach Fruit Side Effects: खाली पेट कभी न खाना ये फल, हो सकते हैं खतरनाक
खाली पेट कभी न खाना ये फल, हो सकते हैं खतरनाक
ट्रेंडिंग
Video: मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर TC बना देवदूत, गिरते बुज़ुर्ग यात्री की बचाई जान; घटना CCTV में कैद
मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर TC बना देवदूत, गिरते बुज़ुर्ग यात्री की बचाई जान; घटना CCTV में कैद
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
Embed widget