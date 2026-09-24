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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत, सिस्टम की लापरवाही से गई जान!

मुजफ्फरनगर: 3 बहनों के इकलौते भाई की मौत, सिस्टम की लापरवाही से गई जान!

मुजफ्फरनगर में सड़क निर्माण के दौरान बरती गई के कारण एक 32 वर्षीय युवक की जान चली गई. इलाके में निर्माण कार्य के दौरान मलबे को सड़क के बीच छोड़ दिया गया था, जिससे युवक टकराकर पत्थर पर जा गिरा.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 24 Sep 2026 01:06 PM (IST)
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पश्चिमी उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में सड़क निर्माण के दौरान बरती गई लापरवाही एक युवक की जान पर भारी पड़ गई. निर्माणाधीन सड़क पर पड़े मलबे के ढेर से टकराकर एक स्कूटी सवार युवक उछलकर करीब 10 फीट दूर जा गिरा. हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.  

मृतक तीन बहनों का इकलौता भाई था और आने वाली नवरात्री में उसकी शादी होनी थी. ये पूरा मामला नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की गांधी कॉलोनी का है, जहां सोमवार देर रात 32 वर्षीय अर्जुन अपनी स्कूटी से घर से होटल जाने के लिए निकला था, लेकिन वो दोबारा नहीं लौटा. 

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सिर में गंभीर चोट से मौत

बताया जा रहा है कि इलाके में सड़क निर्माण का काम चल रहा था और सड़क के बीच में मलबे का ढेर पड़ा हुआ था. इसी दौरान तेज रफ्तार स्कूटी लेकर गुजर रहा अर्जुन मलबे के ढेर पर चढ़ गया. मलबे से टकराते ही स्कूटी हवा में उछल गई और अर्जुन करीब 10 फीट दूर ईंट-पत्थरों के ऊपर जा गिरा. सिर में गंभीर चोट लगने के चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई. ये हादसा पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. वायरल हो रहे फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूटी सवार युवक सड़क पर पड़े मलबे के ढेर से उछलकर दूर जा गिरता है. 

परिवार में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया. वहीं, हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. बताया जा रहा है कि परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. मृतक अर्जुन तीन बहनों का इकलौता भाई था. बताया जा रहा है कि नवरात्री के समय में उसकी शादी होनी थी, लेकिन शादी से पहले ही हुए इस दर्दनाक हादसे ने परिवार की खुशियां मातम में बदल दीं. 

सड़क निर्माण के दौरान बरती गई लापरवाही

इस घटना को लेकर गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के अध्यक्ष पवन छाबड़ा का कहना है कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है. गांधी काॅलोनी एक सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, जिसका मलवा सड़क पर पड़ा था. अंधेरा होने की वजह से एक एक्टिवा सवार युवक मलवे के कारण अचानक सड़क पर गिर पड़ा, जिससे उसके सिर में चोट आई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पवन छाबड़ा ने आगे कहा कि जो भी निर्माण कार्य करने वाले लोग हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि जो भी निर्माण कार्य हो उसे सड़क के बीच में ना छोड़कर साइड में रखें. उन्हें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे आने जाने वाले को असुविधा न हो. 

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 01:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Muzaffarnagar News ROAD ACCIDENT
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