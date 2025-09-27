मुजफ्फरनगर में चार बच्चों की मां प्रेमी संग फरार, जानकारी मिलते ही गांव में बुलाई गई पंचायत

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव मथुरा से चार बच्चों की मां अपने मुस्लिम प्रेमी के साथ फरार हो गयी. शिकायत के 21 दिनों बाद तक महिला का सुराग नहीं लगा. जिस पर हिन्दू संगठनों ने गांव में पंचायत कर मुस्लिम समाज के बहिष्कार का ऐलान कर दिया. जिसके बाद पुलिस के हाथ-पांव फूल गए हैं. पंचायत ने एक हफ्ते में महिला की बरामदगी का समय दिया है. उधर पुलिस ने जल्द महिला को तलाश करने का दावा किया है.

जानकारी के मुताबिक घटना 6 सितंबर की बताई जा रही है. चरथावल थाना क्षेत्र के मथुरा गांव निवासी राजकुमार की 37 वर्षीय पत्नी रितु कश्यप, पड़ोस के मुस्लिम युवक जाबिर के साथ कथित प्रेम प्रसंग के चलते घर से चली गई. महिला के चार छोटे बच्चे हैं. वहीं जाबिर की दो शादियां पहले से हो चुकी हैं, लेकिन उसके कोई संतान नहीं है.

पति राजकुमार ने थाने में गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत कराई है. जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की, लेकिन अब तक महिला की कोई खबर नहीं.

हिन्दू संगठन ने गांव में बुलाई पंचायत

शुक्रवार को योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज गांव पहुंचे. यहां हिंदू समाज की पंचायत हुई. पंचायत में पुलिस को महिला को खोजने के लिए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया. स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि 21 दिन हो गए, जाबिर हिन्दू महिला को बहला-फुसलाकर ले गया. हमें मजबूर होकर पंचायत करनी पड़ी.

अब हम शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं, लेकिन जब तक महिला नहीं मिलती, तब तक यह धरना जारी रहेगा. हमने यह भी फैसला लिया है कि गांव और आस-पास 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा. न उनसे कोई लेन-देन होगा न सामाजिक संबंध.

पंचायत की सूचना पर सीओ सदर रवि शंकर मिश्रा फ़ोर्स के साथ गांव में पहुंचे और लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया. उन्होंने बताया कि 6 सितंबर को महिला के पति ने तहरीर दी थी कि उनकी पत्नी को पड़ोस का युवक भगा ले गया है. मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीमें महिला की बरामदगी के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं. जल्द ही महिला को ढूंढ निकाला जाएगा. माहौल को देखते हुए गांव में पुलिस टीमें तैनात हैं. लेकिन हिन्दू संगठनों की पंचायत के इस फैसले से क्षेत्र में सामाजिक तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.