मुजफ्फरनगर: जीजा से था अवैध संबंध! इश्क में पति की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

उतर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में इश्क के लिए शौहर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. रतनपुरी थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची. आरोप है कि पत्नी ने दूध में नींद की गोलियों की अधिक मात्रा मिलाकर पति को पिला दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी तबस्सुम और उसके प्रेमी शाहरुख को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच करीब डेढ़ से दो साल से अवैध संबंध थे. पति राकिब को जब इस रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों ने उसकी हत्या की साजिश रची.

पत्नी और बहनोई ने मिलकर की हत्या!

दरअसल, 8 सितंबर को रतनपुरी थाना पुलिस को एक व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी. जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इसके बाद मृतक राकिब के परिजनों ने उसकी पत्नी तबस्सुम और शाहरुख पर हत्या का आरोप लगाया.

पत्नी के अवैध संबंध में राकिब की हुई हत्या!

एसपी (ग्रामीण) अक्षय संजय महाड़िक ने बताया, ''8 सितंबर 2026 को थाना रतनपुरी को एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है इसी क्रम में जब जांच की गई तो पता चला कि मृतक व्यक्ति का नाम राकिब है. उसकी पत्नी तबस्सुम का राकिब के बहनोई शाहरुख से अवैध संबंध थे. राकिब को दूध में मिलाकर ज्यादा मात्रा में नींद की गोली दी गई जिससे उसकी मौत हुई. उस संबंध में मुकदमा दर्ज करते हुए सीनियर एसपी के निर्देशन में सीओ बुढ़ाना और उनकी टीम ने कार्रवाई की.''

राकिब के परिजनों का क्या आरोप?

परिजनों का आरोप है कि दोनों के बीच अवैध संबंध थे और इसी के चलते राकिब की हत्या की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन कर मामले की जांच की गई. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी तबस्सुम और शाहरुख के बीच पिछले करीब डेढ़ से दो साल से संबंध थे. राकिब को जब दोनों के रिश्ते की जानकारी हुई तो उसने विरोध करना शुरू कर दिया था.

सख्ती से पूछताछ में आरोपियों ने किया गुनाह कबूल!

आरोप है कि इसके बाद तबस्सुम और शाहरुख ने राकिब को रास्ते से हटाने की साजिश रची. 7 सितंबर की रात तबस्सुम ने कथित तौर पर दूध में नींद की गोलियों की अधिक मात्रा मिलाकर राकिब को पिला दिया. इसके बाद उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शक के आधार पर तबस्सुम और शाहरुख को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक सख्ती से पूछताछ के दौरान दोनों ने घटना में अपनी भूमिका स्वीकार की.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मौके से नशीली गोलियां और उनके रैपर भी बरामद किए गए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गोलियां कहां से खरीदी गईं और उन्हें किस तरह हासिल किया गया.

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