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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगर: BJP का वोट बैंक खिसका या विपक्ष मजबूत? 2027 के लिए आंकड़ों से समझें गणित

मुजफ्फरनगर: BJP का वोट बैंक खिसका या विपक्ष मजबूत? 2027 के लिए आंकड़ों से समझें गणित

मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर भी मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं. मुस्लिम मतदाताओं के बाद वैश्य और एससी समाज के वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं. ब्राह्मण और जाट मतदाता हार जीत तय करने वाले माने जाते हैं.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Sep 2026 01:42 PM (IST)
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मुजफ्फरनगर एक शहरी सीट है. इस सीट पर शहरी मतदाता बड़ी संख्या में है. मुजफ्फरनगर सीट की विधानसभा संख्या 14 है. 2022 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल चुनाव जीते थे. सपा और आरएलडी गठबंधन से सौरभ को टिकट मिला था. बीएसपी ने पुष्कर दीपक, एआईएमआईएम से मोहम्मद इंतजार और कांग्रेस से सुबोध शर्मा चुनावी मैदान में थे. 

2026 में एसआईआर के बाद मुजफ्फरनगर सीट पर 3,14,236 वोट बचे थे. वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर पर 3,74,761 मतदाता थे. यानी एसआईआर के बाद 60,525 वोट कम हुए हैं. 

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मुजफ्फरनगर शहर विधानसभा सीट मुस्लिम, वैश्य और ब्राह्मण बाहुल्य मानी जाती है. शहर में मिलीजुली आबादी रहती है. 

2022 के विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट के नतीजे-

1. बीजेपी- 1,11,794
2. सपा-आरएलडी गठबंधन- 93,100
3. बसपा- 10,733
4. AIMIM- 3,750
5. कांग्रेस- 1,694

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कपिल देव अग्रवाल ने 18,694 वोटों से जीत दर्ज की. सपा गठबंधन के आरएलडी उम्मीदवार सौरभ चुनाव नहीं जीत पाए. बसपा को 10 हजार वोटों में ही संतोष करना पड़ा. कांग्रेस से ज्यादा वोट तो एआईएमआईएम लेकर की पतंग ले उड़ी. 

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 49.57 फीसदी वोट मिले और सपा आरएलडी गठबंधन को 41.28 प्रतिशत मत प्राप्त हुए. बीजेपी और सपा के बीच 8.29 प्रतिशत का फासला रहा.

बीजेपी ने मुजफ्फरनगर सीट पर जीत के बाद विधायक कपिल देव अग्रवाल को एक बार फिर योगी कैबिनेट में मंत्री बनाया. 

2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदू वोटों को एकजुट कर चुनाव जीता. आरएलडी उम्मीदवार को जाट समाज का वोट हासिल नहीं हो पाया, इसलिए आरएलडी यह चुनाव हार गई. सपा ने आरएलडी के कोटे में यह सीट इसलिए दी थी ताकि वो जाट समाज का वोट गठबंधन के साथ जोड़ सकें. लेकिन आरएलडी मुजफ्फरनगर सीट पर जाट वोट नहीं ले पाई. 

2012 में सपा ने मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट जीती थी. उसके बाद से सभी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ही जीतती आई है. 

2022 के चुनाव में तो सपा आरएलडी गठबंधन हार गया. साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया. 

2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर किस पार्टी को कितने वोट मिले-

1. बीजेपी- 97,401
2. सपा- 96,600
3. बसपा- 17,570

2024 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के संजीव बालियान ने जीत हासिल की लेकिन बहुत ही मामूली अंतर से. बीजेपी के संजीव बालियान ने सपा के हरेन्द्र मलिक को मात्र 801 वोटों से हराया. आप सोचिए कि जिस विधानसभा सीट पर साल 2022 में बीजेपी ने लगभग 18 हजार वोटों से जीत दर्ज की हो, उसी विधानसभा सीट पर साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बस 800 वोटों की ही बढ़त बना पाई.

 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 14,393 वोट कम हुए. यानी बीजेपी को आरएलडी से गठबंधन का कोई फायदा नहीं दिखा. इसके विपरीत 2022 के मुकाबले 2024 में सपा का वोट 3,500 बढ़ा है. वहीं जब सपा ने आरएलडी से गठबंधन किया था, तो सपा भी इस सीट पर काफी वोटों से पिछड़ गई थी. सपा ने मुस्लिम के साथ साथ ओबीसी का वोट भी इस सीट पर हासिल किया. 

2022 की तुलना में 2024 में बसपा के वोटों में लगभग 7 हजार की बढ़ोतरी देखने को मिली है. इस बात की पूरी संभावना है कि प्रजापति समाज का वोट बसपा लेने में कामयाब रही. यह प्रजापति वोट बीजेपी को मिलता रहा है. बीजेपी के वोट कम होने की एक वजह प्रजापति वोट का बीएसपी प्रत्याशी की तरफ जाना हो सकता है. 

मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट का सामाजिक समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.20 लाख
2. वैश्य- 45 हजार
3. एससी- 40 हजार
4. ब्राह्मण- 28 हजार
5. जाट- 19 हजार
6. पाल- 17 हजार
7. सैनी- 13 हजार
8. पंजाबी सिख- 12 हजार
9. क्षत्रिय- 10 हजार
10. प्रजापति- 8 हजार

मुजफ्फरनगर विधानसभा सीट पर भी मुस्लिम मतदाता सबसे ज्यादा हैं. मुस्लिम मतदाताओं के बाद वैश्य और एससी समाज के वोटर अच्छी खासी संख्या में हैं. ब्राह्मण और जाट मतदाता हार जीत तय करने वाले माने जाते हैं. पाल, सैनी, प्रजापति का वोट गेंमचेंजर कहलाता है. 2027 के विधानसभा चुनाव में जो भी दल ओबीसी और एमबीसी के वोट लेने में कामयाब होगा, वही इस सीट पर चुनाव जीत पाएगा. मुजफ्फनगर सीट पर बेहद कांटे की लड़ाई होगी.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 30 Sep 2026 01:42 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
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