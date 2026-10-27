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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुजफ्फरनगरः वाल्मीकि जयंती शोभायात्रा में हंगामा, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सपा नेता में नोकझोंक

मुजफ्फरनगरः वाल्मीकि जयंती शोभायात्रा में हंगामा, मंत्री कपिल देव अग्रवाल और सपा नेता में नोकझोंक

मुजफ्फरनगर में महर्षि वाल्मीकि जयंती की शोभायात्रा के दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा के बीच नोकझोंक की वीडियो सामने आई है.

Written By : अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर |  Updated at : 27 Oct 2026 03:54 PM (IST)
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मुजफ्फरनगर में महर्षि वाल्मीकि जयंती की शोभायात्रा के दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा के बीच माइक को लेकर विवाद हो गया. मंत्री के हाथ से माइक लेने की कोशिश और दोनों नेताओं के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना के बाद जिले की सियासत गरमा गई है. वहीं, सपा नेता राकेश शर्मा ने विवाद की वजह बताते हुए मंत्री की पिछली घोषणा पर सवाल उठाए हैं.

दरअसल, सोमवार (26 अक्टूबर 2026) को मुजफ्फरनगर में महर्षि वाल्मीकि जयंती की शोभायात्रा के दौरान उस समय हंगामा हो गया, जब पुलिस ने ओवरहाइट डीजे को शहर के व्यस्त बाजार में जाने से रोक दिया. डीजे रोके जाने से नाराज लोगों के बीच प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे और माइक से लोगों को शांत करने की कोशिश करने लगे.

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हाथ से माइक लेने को लेकर विवाद

इसी दौरान समाजवादी पार्टी के नेता राकेश शर्मा ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल के हाथ से माइक लेने की कोशिश की. इसके बाद दोनों के बीच खींचतान और नोकझोंक हो गई. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. बरहाल इस मामले को लेकर जहां मंत्री कपिल देव अग्रवाल बचते नजर आए. 

अगर कोई झूठ बोलेगा तो जनता सवाल पूछेगी- सपा नेता

वहीं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा का कहना है कि अगर कोई झूठ बोलेगा तो जनता सवाल तो पूछेगी ही, उनका कहना था कि पिछली बार नगर पालिका मैदान में महर्षि वाल्मीकि जयंती के दौरान मंत्री जी ने घोषणा की थी कि नगर के नॉवल्टी चौक का नाम भगवान वाल्मीकि चौक के नाम पर रखा जाएगा और वहां पर एक भव्य मूर्ति की स्थापना की जाएगी. 

सपा ने कहा कि, "हमने भी उसमें घोषणा की थी कि चौक आप बनवाइए, मूर्ति वहां समाजवादी पार्टी के लोग लगवाएंगे, इस बात को 1 वर्ष हो गया है. आज फिर वही मौका था, जिसपर वहां मौजूद लोग मंत्री जी का विरोध कर रहे थे. इस दौरान मुझे भी जब वहां कहा गया कि आप भी अपनी बात रखिए तो शायद मंत्री जी को ऐसा लगा कि मैं चौक बनवाने की बात को रिपीट करूंगा, इसलिए मंत्री जी वहां से माइक लेकर चलने लगे थे.ठ

डीजे रोकने की बात पर सपा नेता राकेश शर्मा ने कहा कि पुलिस द्वारा डीजे को नगर पालिका टाउन हॉल में रोक दिया गया था. इसलिए वहां मौजूद लोगों को ऐसा लगा कि ये मंत्री जी के इशारे पर तो नही हो रहा है क्योंकि मंत्री जी वहां मौजूद थे तब भी पुलिस डीजो को रुकवा रही थी.

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About the author अभिषेक चौधरी, मुजफ्फरनगर

अभिषेक चौधरी मुजफ्फरनगर की खबरों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.
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Published at : 27 Oct 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
Kapil Dev Aggarwal UP NEWS Muzaffarnagar News
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