मुजफ्फरनगर: आत्मदाह करने वाले छात्र की मौत के बाद बवाल, प्रिंसिपल समेत 3 पर FIR दर्ज

यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएवी कॉलेज में शनिवार को बीए के छात्र उज्जवल राणा ने कॉलेज परिसर में खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली. साथी छात्रों ने किसी तरह आग को बुझाया और उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है. इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल, पीटीआई और दो अन्य पर मुकदमा दर्ज किया गया है.

ये घटना बुढाना कोतवाली क्षेत्र स्थित डीएवी कॉलेज की है. बताया जा रहा है कि छात्र को इस बार तीसरे सेमेस्टर की फीस जमा करनी थी, जिसके लिए सात हज़ार रुपये जमा करने थे. छात्र ने 1750 रुपये तो जमा कर दिए लेकिन बाकी फ़ीस के लिए कॉलेज प्रशासन की ओर से दबाव बनाया जा रहा था. जिसके बाद उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया.

छात्र ने पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उज्जवल के साथी छात्र आग को बुझाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन तब तक छात्र बुरी तरह से झुलस चुका था. सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्र को इलाज के लिे अस्पताल भर्ती कराया जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे मेरठ रेफर कर दिया गया था, लेकिन एक दिन पर वो जिंदगी की लड़ाई हार गया.

ख़ुद को आग लगाने से पहले छात्र अपनी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल की थी, जिसमें उसने कॉलेज के प्रिंसिपल प्रदीप कुमार और कुछ पुलिस कर्मियों पर मारपीट और गाली गलौच का आरोप लगाया था. उसने कहा कि अगर उसे कुछ भी होता हो तो उसका जिम्मेदारी ये लोग होंगे. छात्र ने पुलिसकर्मी नंदकिशोर और एसआई ज्ञानवीर पर भी उसे भद्दी गालियां देने और डराने-धमकाने का आरोप लगाया है.

फीस को लेकर किया प्रताड़ित

इस घटना के बाद आसपास के इलाके में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, ग्रामीणों ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है. छात्र के दादा ने कहा कि उज्जवल पर फ़ीस को लेकर दबाव बनाया जा रहा था. जिसके बाद उसने एसडीएम को दरख्वास्त दी थी लेकिन वहां से आने के बाद प्रिंसिपल ने उसे पीटा और पुलिस बुला ली. पुलिस कर्मियों ने भी उसे प्रताड़ित किया.

पुलिस ने इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल, पीटीआई और दो अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर, सिपाही विनीत और ज्ञानवीर को लापरवाही बरतने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया है. जिला प्रशासन ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी की गठित कर दी है रिपोर्ट के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.