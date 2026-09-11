मुजफ्फरनगर: किन्नर के लिए पत्नी को तीन तलाक देकर फरार हुआ पति

उतर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां तीन बच्चों का पिता एक किन्नर के इश्क में इस कदर पड़ गया कि अपनी पत्नी को तीन तलाक देकर घर से फरार हो गया. आरोप है कि पति घर पर ताला लगाकर किन्नर के साथ चला गया और पिछले चार महीने से पत्नी और बच्चों से कोई संपर्क नहीं किया.

पति के इंतजार में चार महीने बीत जाने के बाद पीड़ित पत्नी अपने तीन बच्चों को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई. पीड़िता का आरोप है कि पति ने परिवार के सामने तीन बार तलाक कहकर उससे रिश्ता खत्म कर लिया और किन्नर के साथ फरार हो गया.

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क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, शामली जनपद की रहने वाली राबिया की शादी 24 जनवरी 2020 को मुजफ्फरनगर के आर्यपुरी मोहल्ला निवासी इस्तखार बेग के साथ हुई थी. दंपति के तीन बच्चे हैं.पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर परेशान किया जाता था.

राबिया के मुताबिक, करीब चार महीने पहले उसका पति इस्तखार बेग एक किन्नर के संपर्क में आया और उसके साथ रहने के लिए घर छोड़ दिया. आरोप है कि जाने से पहले पति ने परिवार के सामने राबिया को तीन तलाक दिया और घर पर ताला लगाकर फरार हो गया.

चार महीने से पति ने नहीं किया संपर्क

पीड़िता का कहना है कि चार महीने से पति ने न तो उससे कोई संपर्क किया और न ही बच्चों की सुध ली. फोन और मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया गया. परेशान होकर राबिया अपने तीनों बच्चों के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंची और पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है.लेकिन अभी तक आरोपी पति या किन्नर का सुराग नहीं लगा है. पीड़ित पत्नी ने जल्द से जल्द पुलिस से इन्साफ की मांग की है.

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